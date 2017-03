"Phantogram" 2007. gadā dibināja Džošs Kārters (Josh Carter) un Sāra Bartela (Sarah Barthel). Savu mūzikas stilu viņi raksturo kā elektroniskā roka, drīmpopu un triphopa apvienojumu, kam raksturīgs "daudz dažādu ritmu, ģitārskaņu virpuļu, kosmisku sintezatoru, atbalsu un gaisīgu vokālu". Līdz šim grupa Latvijā uzstājusies 2014. gadā, kāpjot uz "Positivus" festivāla lielās skatuves.

"Bandmaster" ir elektroniskās mūzikas grupa, ko veido Latvijā pieprasītais producents un dīdžejs Rudd, hiphopa māksliniece Viņa (Zelma Jēgere) un Andis Ansons.

Kopš 2014. gada "Bandmaster" izdevuši vairākus singlus, divus no tiem sadarbībā ar "Dirty Deal Audio". Dziesma "Us" atskaņota autoritatīvajā Losandželosas radiostacijā KRCW, kā arī Igaunijas "Raadio 2". Dziesma "Get Live" ierakstītsa ar leģendārās hiphopa grupas "Jurassic 5" dalībnieku Akil the MC. Singla video, ko veidoja Adriāna Roze, uzvarēja nominācijā "Labākais mūzikas un dejas videoklips", Čīles "Bestias Danzantes Festival de Cine de Danza", kā arī tika nominēts citos starptautiskos filmu festivālos un balvai "Zelta mikrofons".

"Bandmaster" pārstāvējuši Latviju divos starptautiskajos mūzikas gadatirgos – "Eurosonic Noorderslaag 2017" un "Budapest Showcase Hub 2016".

Biļetes uz "Phantogram" koncertu 6. aprīlī koncertzālē "Palladium" pieejamas "Biļešu servisa" tīklā un tirdzniecības vietās, kā arī internetā.