Mančestras duets "Hurts" kopā ar Rīgas koncerta rīkotājiem, aģentūru "L Tips Agency" un "Bobe.me" izsludina konkursu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas grupām un solomāksliniekiem par iespēju uzstāties pirms "Hurts" koncertiem Rīgā un Viļņā.

Sākotnējo grupu un mūziķu atlasi veiks Baltijas mūzikas industrijas profesionāļi un bobe.me, bet gala lēmumu pieņems grupas "Hurts" menedžments. Grupas un solomākslinieki konkursam var pieteikties šeit! Pieteikšanās noslēguma datums – 10. oktobris.

Jau ziņots, ka "Hurts" "Arēnā Rīga" uzstāsies 9. novembrī, bet Viļņas "Compensa" koncertzālē 10. novembrī. Koncerts Baltijas valstīs notiks, popularizējot jaunāko "Hurts" albumu "Desire".

Albums "Desire" klajā nāks 29. septembrī, ar "Beautiful Ones" papildinot "Hurts" hitu kolekciju, kurā iekļaujas dziesmas "Wonderful Life", "Better Than Love", "Stay", "Sunday", "Blood" un citas.

Duetu "Hurts" 2009. gadā Mančestrā nodibināja vokālists Teo Hačkrafts un multiinstrumentālists Adams Andersons. Par grupas vizītkarti kļuvis elegants, mazliet atsvešināts ģērbšanās stils, 80. gadiem raksturīgas melodijas, drūma, bet intriģējoša noskaņa, ko paspilgtina smeldzīgs vokāls.

Biļešu uz koncertu nopērkamas "Biļešu servisa" kasēs un internetā.