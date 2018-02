Skarbu kritiku gan no sociālo tīklu lietotājiem, gan medijiem izpelnījies popmūziķa Džastina Timberleika priekšnesums šā gada Nacionālās futbola līgas (NFL) "Super Bowl" izcīņas puslaika koncertā, kas ir viena no skatītākajām pārraidēm pasaulē un īpaši pagodinoša popmūziķiem, kas uzaicināti tajā uzstāties.

Mediji veltījuši priekšnesumam tādus epitetus kā neveikls un patmīlīgs. ""Superbowl" puslaika šovā Timberleiks izklausījās vājāk nekā jebkad agrāk," raksta "Washington Post".

Kritizēta gan Timberleika dziesmu izvēle, kurā viņš starp saviem zināmākajiem hitiem "Sexy Back" un "Can't Stop The Feeling" iekļāvis nule iznākušā albuma "Man of the Woods" dziesmas. Šis albums jau nodēvēts par dziedātāja visvājāko un viszemāk novērtēto ierakstu viņa līdzšinējā karjerā. Tāpat par nepiemērotu un nevajadzīgi ambiciozu nosaukta mirušā dziedātāja un komponista Prinsa hologrammas iekļaušana priekšnesumā.

Džastins Timberleiks jau iepriekš uzstājies "Super Bowl" pusfinālā 2004. gadā. Toreiz popmūziķa uzstāšanās iegāja vēsturē arī ar kādu skandalozu notikumu. Timberleiks uzstājās kopā ar Dženetu Džeksoni un priekšnesuma noslēgumā, dziedot tekstu "Bet I'll have you naked by the end of this song", neveikli norāva viņas apģērba krūšu daļu atsedzot kailu, vien ar zvaigznīti aplīmētu krūti, par ko Federālā Komunikāciju komisija saņēma vairāk nekā pusmiljonu sūdzību no skatītājiem.

"Super Bowl" spēles puslaika koncerts ir viena no gada svarīgākajām popkultūras zvaigžņu stundām, vai precīzāk, miljonus vērtām minūtēm. Priekšnesums pulcē milzīgu auditoriju gan klātienē, gan pie TV ekrāniem – vairāk nekā 100 miljonus skatītāju ASV. Savukārt mākslinieks, kuram tiek gods uzstāties pasākumā, allaž sagādā īpaši iespaidīgu šovu.

Iepriekšējos gados "Super Bowl" spēles puslaika koncertā uzstājušies dziedātāji Bejonse, Keitija Perija, Madonna, Bruno Marss, Lenijs Kravics grupas "Coldplay", "Red Hot Chili Peppers", Lady Gaga un citi.