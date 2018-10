Džeka Vaita koncertu iesildīs 'Inokentijs Mārpls'

Jau ziņots, ka Džeka Vaita koncerts Latvijā notiks 3. oktobrī. Biļetes uz šo koncertu bija pieejamas ierobežotā skaitā, tāpat pasākuma laikā būs liegts lietot mobilos tālruņus, nebūs atļautas foto, video vai audio ierakstīšanas ierīces.

Ieeja "Palladium" būs no pulksten 19.00, "Inokentijs Mārpls" uzstāsies pulksten 20.00, bet Džeks Vaits uz skatuves kāps ap pulksten 21.00. Koncerta rīkotāji aicina uz pasākumu ierasties laikus.

Rokgrupa "Inokentijs Mārpls" dibināta 1985. gadā ar sākotnējo nosaukumu "Aklā zarna", kas 1987. gadā pārdēvēta par "Inokentijs Mārpls". Tās līderis Dambis, pateicoties savam ieguldījumam Latvijas pagrīdes mūzikas dzīves attīstībā, tiek dēvēts par Latvijas pagrīdes mūzikas krusttēvu. Grupa ir leģendāra ar savu ieguldījumu pankroka attīstībā Latvijā, kas turklāt tiek uzskatīta par PSRS "hardcore" aizsācējiem. "Inokentijs Mārpls" koncertējusi daudzos lielos un mazos festivālos ne vien Latvijā, bet arī Lietuvā, Igaunijā, Holandē, Ungārijā, Krievijā, Zviedrijā. Grupas skanējumu viedo "punk", "rock 'n' roll", "reggae", "hardcore", un "rock" mūzikas elementi. Grupa "Inokentijs Mārpls" izdevusi sešus mūzikas albumus, no kuriem jaunākais – "Āmuris un sirpis" – iznāca 2017. gada decembrī, svinot grupas 30 gadu jubileju.

Džeks Vaits ir 12 "Grammy" balvu ieguvējs. Plaši pazīstams kā grupu "The White Stripes", "The Raconteurs" un "The Dead Weather" solists, vairāku superhitu, tostarp "Seven Nation Army" autors, viens no galvenajiem vinila ierakstu popularitātes veicinātājiem un ierakstu kompānijas "Third Man Records" dibinātājs. Kā uzsver koncerta rīkotāji, šī ir reta iespēja redzēt Džeku Vaitu tik mazā koncertzālē.

Foto: Publicitātes foto

Latvijā Džeks Vaits viesosies sava jaunākā albuma "Boarding House Reach" pasaules turnejas ietvaros. Martā iznākušais albums uzreiz kļuva par pārdotāko ASV, iekarojot "Billboard 100" topa pirmo ailīti, kā arī saņemot sajūsmas pilnas atsauksmes no kritiķiem, kuri izcēla mūziķa ambīcijas, mākslinieciskos eksperimentus un atkāpšanos no iepriekšējo ierakstu veiksmes formulas.

Jāatzīmē, ka Džekam Vaitam ļoti svarīgs ir tiešais kontakts ar publiku, tāpēc, pēc īpaša mākslinieka lūguma šis koncerts kā citi "Boarding House Reach" turnejas koncerti, tiks aizvadīts bez mobilajiem telefoniem. Pasākuma laikā nebūs atļautas foto, video vai audio ierakstīšanas ierīces. Pirms ierašanās koncerta norises vietā, visi telefoni, tāpat kā pārējās foto un video ierīces, tiks droši noglabātas "Yondr" somiņās, kas tiks atslēgtas pēc koncerta beigām. Telefons slēgtajā somiņā būs pie koncerta apmeklētāja visu koncerta laiku un nepieciešamības gadījumā somiņu būs iespējams atslēgt jebkurā laikā speciālajās "Yondr" telefonu zonās ēkas vestibilā.