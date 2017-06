"Fono Cēsis" šī gada grupu sarakstu veido tādi mūziķi un grupas kā "Ewert and the Two Dragons" (Igaunija), "Dzelzs vilks", "Satellites LV", "Nat Osborn Band" (ASV), Edavārdi, "Bandmaster", "Franco Franco", "Indygo", "Gapoljeri", Čipsis un Dullais, Imants Daksis, "Fish Art", "All Day Long", "Doni Tondo", kā arī Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas džeza ansamblis.

Par ballīti pēc grupu koncertiem rūpēsies arī dīdžeji – piektdienā Toms Grēviņš, bet sestdienā Artis Dvarionas. Tāpat sestdienas pēcpusdienā Cēsu pils parkā sanākušos ļaudis izklaidēs "Comedy Latvia" dalībnieki.

Festivāla sākums ir plānots piektdien, 21. jūlijā, plkst. 19.00, savukārt sestdien, 22. jūlijā, pirmie mākslinieki uz galvenās skatuves kāps jau plkst. 14,00. Abus vakarus ballīte Cēsu pils parkā ilgs līdz četriem no rīta.

Jau vēstīts, ka, tāpat kā iepriekš, arī šogad "Fono Cēsis", sadarbojoties ar Cēsu Kultūras un Tūrisma centru, būs bezmaksas festivāls un skaļākais notikums "Cēsis 811" svinību laikā.

Pasākums šādā formātā norisināsies ceturto gadu, turpinot kādreizējā mūzikas un sporta festivāla "Fonofest" tradīciju. Starp iepriekšējo gadu zināmākajiem māksliniekiem ierindojas tādas pašmāju apvienības kā "Pērkons" un "Skyforger", gan arī britu folkroka zvaigzne Frenks Tērners.