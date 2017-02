25. martā Ventspilī, teātra nama "Jūras vārti" Jaunajā zālē gaidāmo kanādietes Džesijas Lanzas (Jessy Lanza) koncertu ievadīs latviešu mūziķe un māksliniece Mntha, portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvji.

Mntha ir Marijas Mickevičas solo projekts, kurā caur eksperimentiem ar balsi un datoru tiek atklātas skaņas iespējas visdažādākajās kombinācijās. Viss ir pašas komponēts, izpildīts un producēts. Marija pašlaik studē Latvijas Mākslas akadēmijā, kā arī ir daļa no vēl kāda muzikāla projekta "Crime Sea", kurā viņa kopā vēl ar trīs jauniešiem cenšas apvienot dažādus mūzikas stilus.

Pēc koncerta "Jūras vārtu" kafejnīcā plates no savas vinila kolekcijas spēlēs DJ Uldis Rudaks.

Jau ziņots, ka 25. martā Ventspilī, teātra nama "Jūras vārti" Jaunajā zālē ar pirmo un vienīgo koncertu Latvijā viesosies viena no šobrīd aktuālākajām kanādiešu mūziķēm, producente un dziedātāja no Hamiltonas pilsētas Ontario provincē Džesija Lanza. Jau ar savu debijas albumu mūziķe izpelnījās plašu ievērību. Par to atzinīgi izteicās daudzi – sākot ar "The Guardian", "Times", beidzot ar klausītājiem un koncertu apmeklētājiem Ziemeļamerikā un Eiropā.

Prominentais medijs "Pitchfork" to nekavējoties iekļāva rubrikā "Best New Music" un līdzīgi rīkojās pasaulē iecienītie mūzikas straumēšanas resursi "Spotify" un "Tidal". Albums, tāpat kā debijas plate, iekļuva starp nominantu "Polaris" balvai finālistiem.

Biļetes uz pasākumu nopērkamas "Biļešu servisa" kasēs un internetā. Pārdošanā ierobežots skaits stāvvietu.