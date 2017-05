Džeza karaliene Ella un viņas trīs princeses

Šī džeza karaliene un dziesmas pirmā lēdija ir amerikāņu dziedātāja Ella Ficdžeralda, kuras 100. dzimšanas diena pasaulē tiek svinēta vesela gada garumā – no 2017. gada 25. aprīļa līdz 2018. gada 25. aprīlim. Vismaz divas no jubilejas gada dienām Ellas Ficdžeraldas zīmē paies arī Latvijā, koncertu kalendārā svētku toņos iekrāsojot šā gada 8. un 9. jūniju.

Šogad Rīgas festivāla programmā iekļauts koncerts, kurā uzstāsies trīs dziedātājas – Šeina Stīla (Shayna Steele) no ASV, kā Dināra Rudāne un Kristīne Prauliņa. Divos koncertos kopā ar Latvijas Radio bigbendu Ella Ficdžeralda tiks godināta Rīgas kongresu namā 8. jūnijā plkst. 20.00 un Latgales vēstniecībā "Gors" 9. jūnijā plkst. 19.00.

Māris Briežkalns: "Ella joprojām ir zelta etalons"

"Reiz man kāda dziedātāja teica, ka pirms 50 gadiem, kad viņa sākusi dziedāt, Ella Ficdžeralda bijusi zelta etalons. Tagad – pēc 50 gadiem nekas nav mainījies. Ella joprojām ir zelta etalons," tā par šā gada jubilāri Ellu Ficdžeraldu saka Latvijas Radio bigbenda direktors Māris Briežkalns.

"Viņa bija unikāla savā dziedāšanas tehnikā un pasniegšanas manierē. Tik vienkāršā un tajā pašā laikā – fenomenālā. Viņas balss brīžiem skanēja kā trompete, brīžiem kā saksofons, bet, kad Ella pavēra vaļā to savu plašo džeza dvēseli un sāka improvizēt, viņas priekšā nobālēja viss un visi…"

"Koncertprogrammas "Ellai Ficdžeraldai 100" iecere ir parādīt, kā leģendārās dziedātājas muzikālais mantojums dzīvo šodien. Nevis vienkārši izdziedāt vai izspēlēt Ellas skaņdarbus, bet palūkoties kā tie "sadzīvo" ar jauniem stiliem, mūsdienīgām aranžijām un kā izklausās šodienas džeza lēdiju balsīs. Turklāt, klausītāji koncertā dzirdēs ne tikai Dināru Rudāni, Kristīni Prauliņu un amerikānieti Šainu Stīlu, kas uz skatuves ir īsta "atombumba", bet arī pašu Ellu Ficdžeraldu, kura muzicēs kopā ar Latvijas Radio bigbendu! Kā tas iespējams? Atnāciet uz koncertu un uzzināsit!" aicina Briežkalns.

Foto: LETA

Jautāts, vai kādā no koncerta trim dziedošajām solistēm var saskatīt līdzību ar pašu Ellu Ficdžeraldu, Māris Briežkalns acumirkli padomā un saka: "Kristīne un Dināra šobrīd ir Latvijā spēcīgākās džeza dziedātājas, kuras var likt klāt tādam džeza kolektīvam, kāds ir Latvijas Radio bigbends. Viņas visas ir atšķirīgas, taču katra ar savu specifisku balsi, kuru nav iespējams sajaukt ar kādu citu. Kristīne. Cik ļoti viņa ir viņa pati ar mūsu platuma grādiem tik neparasti spilgtu džeza "nervu!" Dinārai ir operkoloratūras plašais diapazons (Ellas Ficdžeraldas balss apjoms bija trīs oktāvas ) un fenomenāla modernās mūzikas izjūta. Ar savu balsi viņa rīkojas kā ar instrumentu: – pēkšņi var "aizlekt" divas oktāvas augstāk. Arī Ella ik noti spēja paņemt bez mazākās piepūles.

Šaina, tāpat kā Ella Ficdžeralda ir afroamerikāniete, dziedātāja "bez robežām." Viņas balss tehnika ļauj izdziedāt visu. Šainas meistarklasēs redzēju, cik precīzi viņa spēj imitēt populāru dziedoņu balsis un manieri. Viņa arī sketo (angļu val. scat – balss improvizācijas, kas atdarina pūšaminstrumentu skanējumu) un visu to dara ar neizsīkstošu enerģiju un simtprocentīgu atdevi."

Foto: Publicitātes foto. Šeina Stīla

Kristīne Prauliņa: "Līdzīga mums varētu būt brīvības sajūta uz skatuves"

"Ellai Ficdžeraldai ļoti patika mūzika. Būšana starp mūziķiem, muzicēšanas process, saruna ar citiem mūziķiem caur dziesmu sagādāja viņai prieku un baudījumu. Tāpat ir ar mani. Šķiet, ka līdzīga mums varētu būt arī brīvības sajūta uz skatuves. Arī man apkārt bijuši džezisti, bigbends un mūzikas improvizācija, tomēr manā dzīvē tas viss ienāca salīdzinoši ļoti vēlu. Ellu uzaudzināja džezs."

Ko tev nozīmē Ella Ficdžeralda? Kāda bijusi Tava "pirmā tikšanās" ar viņas balsi?

"Ella Ficdžeralda ir vokālās džeza mūzikas ikona, slavenākais un monumentālākais džeza vokāls starp sievietēm. Viņa ir Meistars un Skolotāja. Mani visspēcīgāk uzrunā vieglums, ar kādu viņa spēj izdarīt sarežģītas lietas. Manuprāt, viņa ir viens no tiem lielajiem cilvēkiem mūzikā, kas māca meklēt pašam savu ceļu un ļaut mūzikai sevi izglītot un atbrīvot vienlaicīgi.

Foto: LETA. Dziedātāja Kristīne Prauliņa

Pirmo tikšanos es neatminos, ir bijušas vairākas, kad klausos viņu ar apbrīnu, īpaši, kad pati esmu centusies nodziedāt to, ko viņa. Ātri vien saproti, ka atdarināt viņu nav lemts. Ir jāmācās attīstīt sevī tikpat dziļu mūzikas saplūšanas spēju ar sevi. Ellai bija ļoti niansēta un precīza ritma un harmonijas izjūta. No viņas mācījās, mācās šobrīd un mācīsies vēl ilgi."

Dināra Rudāne: 'Varbūt kādreiz Ellu panākšu! Arī bez moča'

"Esmu no sirds pateicīga par iespēju iepazīt Ellu ne tikai ar dzirdi, "caur" viņas ierakstiem, bet arī "no iekšpuses" – ar savām balssaitēm un sirdi. Dziesmas, ko dziedāšu koncertā par godu Ellai, ir dažādas. Tāpat kā garastāvoklis. Ella tās spēja "iekrāsot" kā neviens. Un, dzirdot viņas balsi, to gribas klausīties vēl un vēl, un vēl. Bezgalīgi."

"Savu līdzību ar Ellu saskatu plašajā balss diapazonā, pozitīvā attieksmē pret dzīvi un aizrautībā ar sportu. Viņa gan fanoja par beisbolu, bet es – par kikboksu, hokeju un motobraukšanu. Līdz 13 "Grammy" balvām, miljoniem pārdotu skaņu plašu un Ficdžeraldas zvaigznei Holivudas "Slavas alejā" man vēl jāpaaugas. Esmu tikai ceļa sākumā. Bet kas zina? Varbūt kādreiz Ellu panākšu! Arī bez moča.