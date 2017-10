Pasaulslavenā latviešu vijolniece, "Artemis Quartet" pirmā vijole Vineta Sareika kopā ar vienu no spilgtākajām jaunās paaudzes franču pianistēm Amandīni Savarī aicina uz ziemeļnieciski romantisku koncertu 14. oktobrī Dzintaru koncertzālē. Abu mūziķu izpildījumā skanēs norvēģu komponista Edvarda Grīga vijoļsonātes, portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvis Mārtiņš Pučka.

Kā uzsver koncerta rīkotāji, Vineta Sareika šobrīd ir savu radošo spēku pilnbriedā – spoža gan solistes lomā, gan ansambļa saspēlē. Viņa uzstājas Vīnē, Ņujorkā, Parīzē, Briselē, Londonā, Berlīnē un citur pasaulē. Starp koncertiem uz nozīmīgākajām pasaules koncertskatuvēm Vineta regulāri atgriežas arī dzimtenē. Šoreiz, lai muzicētu kopā ar Amandīni Savarī – vienu no spilgtākajām jaunās paaudzes franču pianistēm, kura līdz ar čellistu Kristianu Pjēru Lamarku savulaik bijusi Vinetas saspēles partnere "Trio Dali".

Koncertā Dzintaru koncertzālē virtuozās mūziķes izgaismos slavenā norvēģu liriķa Edvarda Grīga mūziku un vētraino dzīvi, to ilustrējot ar viņa trim vijoļsonātēm, kuras, kā atzinis pats komponists, visuzskatāmāk raksturo viņa dzīves trīs radošos periodus. No jauneklīgas jūsmas un siltas vienkāršības līdz gaišai smeldzei un brieduma pilnai pārliecībai. Ne ar vienu citu nesajaucams ir Grīga rokraksts, kurā allaž klātesošs Norvēģijas dabas nepieradinātais skaistums un atskaņas no norvēģu folkloras.

"Artemis Quartet" pirmā vijole Vineta Sareika pieder pie Latvijas klasiskās mūzikas aprites spožākajiem lepnumiem. Pēc studijām Jūrmalā, Parīzē un Briselē Vineta 2009. gadā kļuva par Beļģijas karalienes Elizabetes starptautiskā vijolnieku konkursa laureāti. 2011. gadā Vineta Sareika kļuva par Flandrijas Karaliskā filharmoniskā orķestra galveno koncertmeistari. 2012. gadā Vineta saņēma piedāvājumu kļūt par pirmo vijoli vienā no pasaules spožākajiem stīgu kvartetiem, un mūziķes dzīvē sākās jauns posms, muzicējot visaugstākās līgas ansamblī. Vineta Sareika spēlē Džozefa Gvadaņīni darinātu vijoli (1793), ko viņai uz laiku uzticējis privāts sponsors.

Biļetes uz koncertu nopērkamas visās "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.