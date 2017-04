Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē 29. aprīlī plkst. 19.00 pirmo reizi Latvijā uzstāsies franču džeza dziedātāja no Ņujorkas Sirila Emē (Cyrille Aimée) ar grupu, portālu "Delfi" informē koncertzālēs pārstāvis Mārtiņš Pučka.

"Satriecoši radoša... ar izcilu skanējumu, svaigām idejām un nevainojamu ritmu, viņa godā tradīciju, neieslīgstot pagātnes valgos," tā par dziedātāju rakstījis "The Wall Street Journal".

Sirila Emē ir franču-dominikāņu izcelsmes dziedātāja, kura lielāko daļu savas dzīves ir pavadījusi Francijā, bet kopš 2010. gada plūc laurus džeza mekā – Ņujorkā. Koncertos Emē pavada divi ģitārspēles brīnumbērni Adriēns Moiņjārs (Adrien Moignard) un Maikls Valeanu (Michael Valeanu), kā arī Austrālijas ritma instrumentālisti – basists Sems Enings (Sam Anning) un bundzinieks Radžs Džajavīra (Raj Jayaweera).

Mūziķu saspēle tiek raksturota kā tik cieši savijusies, ka, šķiet, visas skaņas rada viena persona. Emē šim skanējumam pievieno domīguma pilnas nianses papildus savam ierastajam dedzīgumam, tādējādi paverot skatu uz rūgtensaldu dziļumu, kas klausītājus nemanāmi ievilina burvīgajā fantāziju pasaulē.

Savu bērnību Sirila Emē aizvadīja Samuā pie Sēnas (Samois-sur-Seine), kur, ziņkāres dzīta, mēdza izlavīties pa guļamistabas logu, lai aizietu uz tuvējo čigānu apmetni, kas bija pārpildīta ar ikgadējā Džango Reinharta (Django Reinhardt) festivāla apmeklētājiem. Drīz vien viņa iemīlēja čigānu mūziku un dzīvesstilu, tāpēc turpmākajos gados kopā ar saviem draugiem melomāniem ceļoja pa Eiropu, dziedādama uz ielām. Klejojumu gaitās viņa nonāca Montrē (Montreux) džeza festivālā, kur 2007. gadā dziedātāju konkursā ieguva pirmo vietu un finansējumu pašas izdotajam albumam.

Izdzirdējusi, ka Francijas televīzija ir izsludinājusi ASV jauno izpildītāju šova "Amerikāņu elks" franču versijas dalībnieku atlasi, Emē pieteicās un iekļuva finālā. Tomēr, uzzinot, ka viņa nevarēs dziedāt brīvi izvēlētas dziesmas, jaunā dziedātāja klaji novērsās no konkursa.

Drīz pēc šī notikuma Sirila pārvācās uz ASV, kur 2010. gadā iekļuva leģendārā Teloniusa Monka (Thelonious Monk) Starptautiskā džeza vokālistu konkursa finālā, un 2012. gadā Emē jau plūca laurus Sāras Vonas (Sarah Vaughan) Starptautiskajā džeza vokālistu konkursā.

Emē talants nepalika nepamanīts arī Stīvena Zondhaima (Stephen Sondheim) ausīm, kurš viņu izvēlējās dalībai "Encores Special Presentation" mūziklu programmā, lai 2013. gada novembrī uzstātos kopā ar Bernadeti Pītersu (Bernadette Peters) Ņujorkas izpildītājmākslas Mekā "City Center".

2014. gada augustā laikraksts "The New York Times" Emē pirmo, ierakstu studijā tapušo albumu "It's a Good Day" novērtēja kā "drosmīgu uznācienu, kas ir pasniegts ar smaidu". Ar savu otro albumu "Let's Get Lost", kas ir ierakstīts studijā "Mack Avenue Records", spilgtā vokāliste jau kļuva par atzītu džeza dziedātāju.

Koncerts notiek ciklā "Jūrmala Jazz", kura programmā Dzintaru koncertzāle piedāvā klausītājiem baudīt izcilu džeza mūziķu priekšnesumus no visas pasaules.

Biļetes uz koncertu nopērkamas visās "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.