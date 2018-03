Akustiskais koncerts "Mumiy Troll" darbībā ir rets formāts. Pēdējais šāda veida koncerts norisinājās pirms 20 gadiem multifunkcionālajā hallē "Gostinij Dvor" Maskavā ar nosaukumu "Neparastais koncerts" kopā ar simfonisko orķestri, dejotājiem un dīdžejiem. Šajā koncertā piedalījās arī mūziķi no Latvijas – hiphopa apvienība "Fact" un tās līderis Gustavo jeb tagad Arstarulsmirus.

Taču "Mumiy Troll" neskatās pagātnē, bet vēlas dalīties savā šā brīža noskaņojumā, piedāvājot programmu "Vakara tēja" ar "Mumiy Troll" bez simfoniskā orķestra. "Vakars ir mierpilns laiks, kad valda klusums un miers. Tas ir atklātu sarunu un sirsnīgu atklāsmju laiks", atzīst grupas līderis Iļja Lagutenko, piebilstot, "zināms, ka tējas dzērienam piemīt divējāds raksturs – gan spēja noņemt stresu un nomierināt, gan izraisīt satraukumu un uzbudinājumu. Viss atkarīgs no šī pēc dabas vienkāršā dzēriena garšas pilnīguma".

"Vakara tēja" ir dziesmas nosaukums no grupas albuma "Šamora". Koncertprogrammā vēl nebijušā akustiskā skanējumā tiks atskaņotas gan romantiskas balādes, gan labi pazīstami un klausītāju iemīļoti hiti. Koncertprogrammas sagatavošanā līdzdarbojas ar mūziķi no Latvijas – Shipsea un Gatis Zaķis. "Kopā ar manu mīļāko grupu no Krievijas – "Mumiy Troll" – mēs radām jaunas skaņas un melodijas kopīgam koncerta pārsteigumam", stāsta Shipsea. Mēģinājumi un gatavošanās jaunajai koncertprogrammai notiek Rīgā, grupas "Instrumenti" ierakstu studijā.

Kopumā norisināsies tikai trīs akustiskās programmas koncerti "Vakara tēja" ar "Mumiy Troll" bez simfoniskā orķestra koncerti – 26. aprīlī Maskavā, 27. aprīlī Sanktpēterburgā un 16. augustā Jūrmalā.

Biļetes visās "Biļešu servisa" kasēs un internetā būs pieejamas no 7. marta pulksten 11.00.