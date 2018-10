Piektdien, 9. novembrī, pulksten 19.30 ciklā "Jūrmala Jazz" ar unikālu koncertu Dzintaru koncertzālē uzstāsies Eiroradio džeza orķestris" (Euroradio Jazz Orchestra), kurā apvienojušies labākie jaunie džeza mūziķi no visas Eiropas, portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvis Mārtiņš Pučka.

Kā īpaša dāvana Latvijas simtgadei koncertā tiks pirmatskaņots jaundarbs "Baltic Vibes", kuru radījuši trīs džeza komponisti – Kirke Karja (Kirke Karja) no Igaunijas, Kārlis Vanags no Latvijas, un Daiņus Pulausks (Dainius Pulauskas) no Lietuvas.

Eiroradio džeza orķestris ir projekts, kas ik gadu apvieno talantīgākos jaunos džeza mūziķus, kuri vēl nav sasnieguši 30 gadu vecumu. Šo projektu rīko Eiropas raidorganizāciju apvienība (EBU) sadarbībā ar kādu no dalībvalstīm, un šogad tas pirmo reizi notiks Latvijā sadarbībā ar Latvijas Radio.

"Šis ir unikāls un tradīcijām bagāts projekts, kas Latvijas klausītājiem sniegs ne tikai patiesu mūzikas baudījumu un iespēju dzirdēt trīs Baltijas valstu komponistu pasaules pirmatskaņojumus skaņdarbā "Baltic Vibes", kurš veltīts Latvijas un mūsu kaimiņvalstu simtgadei, bet arī būt klāt brīdī, kad pie džeza mūzikas debesīm iemirdzas jaunas zvaigznes no visas pasaules. Eiroradio džeza orķestra sastāvs Rīga būs ļoti krāšņs, un tajā vienkopus satiksies mākslinieki no Francijas, Serbijas, Somijas, Zviedrijas, Vācijas, Amerikas, Horvātijas, Apvienotās Karalistes, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un citām valstīm. Šie mūziķi ir talantīgākās šobrīd uzlecošās džeza zvaigznes pasaulē," uzsver Eiroradio džeza orķestra mākslinieciskais vadītājs Rīgā un Latvijas Radio džeza producents Māris Briežkalns.

Šogad Latviju Eiroradio džeza orķestrī pārstāvēs jaunais un talantīgais trombonists Vilhelms Logins, kurš ir ieguvis 1. vietu vairākos konkursos un šobrīd muzicē Latvijas Radio bigbendā. Baritonsaksafonu spēlēs Kristaps Lubovs.

Eiroradio džeza orķestrī savulaik spēlējuši arī tādi Latvijas mākslinieki kā trompetists Konstantīns Jemeļjanovs, trombonists Rūdolfs Kulbergs, basists Staņislavs Judins un trombonists Intars Busulis.

Šī ir pirmā reize, kad Eiroradio džeza orķestris uzstāsies Latvijā kopš projekta uzsākšanas 1965. gadā. Unikālo Baltijas valstu simtgadei veltīto džeza koncertu pārraidīs 56 pasaules valstīs un klausīsies miljoniem radioklausītāju Eiropā, Āzijā un pat Āfrikā.

Eiroradio džeza orķestra koncerts notiks cikla "Jūrmala Jazz" ietvaros, kas klausītājiem Dzintaru koncertzālē piedāvā baudīt izcilu džeza mūziķu priekšnesumus no visas pasaules.