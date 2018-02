Turpinot iepriekšējos gados aizsākto tradīciju, Dzintaru koncertzāle arī 2018. gadā aicina mazākos klausītājus uz koncertu ciklu "Muzikālās pasakas mazajiem", portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvis Mārtiņš Pučka.

Šā gada pirmajos mēnešos notiks trīs koncerti – "Varde par solisti" 5. februārī, "Brīnišķīgais ceļojums" 5. martā un "Kā sunītis un kaķītis uz Franciju brauca" 9. aprīlī.

Pirmais koncerts mazākajiem klausītājiem – "Varde par solisti" – Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē notiks 5. februārī pulksten 11.00. Koncerta galvenie varoņi Varde, Krupis, Cekulpīle un Dundurs kādu dienu savā purvā ierauga nošu grāmatu. Kā tā tur nokļuvusi? Izrādās, žagata zagle to košo vāku dēļ nočiepusi no opernama. Žagatai lidojot virs purva, grāmata izkritusi no knābja. Bet ko ar skaistāko operu jaukajām ārijām, duetiem un ansambļiem iesāks purva iemītnieki? Vai atradīsies kāds, kas palīdzēs piepildīt sapni – dziedāt uz operas skatuves? Iestudējumā piedalās: Evija Martinsone, kura iejutīsies Vardes lomā, Ilona Bagele Cekulpīles lomā, Mihails Čuļpajevs Krupja lomā un Krišjānis Norvelis Dundura lomā, savukārt mūzikas skolotāja būs pianiste Gerda Jerjomenko.

Otrais cikla "Muzikālās pasakas mazajiem" koncerts – "Brīnišķīgais ceļojums" – notiks 5. martā pulksten 11.00 Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē. Šajā koncertā iekļautas jautras un aizraujošas variācijas par pazīstamām pasakām un stāstiem. Tajā mazos klausītājus sagaida ceļojums ar kuģi, ceļojums ar vilcienu, ceļojums ar auto uz pārsteigumiem pilnu mūzikas pasauli ar dziesmām un dejām, balsīm un instrumentiem. Koncertā piedalīsies dziedātājs Ralfs Eilands, ģitārists Jegors Kovaikovs, sitaminstrumentāliste Nellija Bubajanca, taustiņinstrumentālists Māris Vitkus un stepa dejas grupa "Soul Tap".

Trešais koncerts – "Kā sunītis un kaķītis uz Franciju brauca" – notiks 9. aprīlī pulksten 11.00 Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē. Šajā koncertā skanēs stāsts par kādu krustmāti Agati, kura savus mājdzīvnieciņus – kaķīti un sunīti – nosaukusi tāpat kā pazīstamās grāmatiņas varoņus – par Pifu un Herkulesu. Abi krustmātei Agatei ne reizi vien sagādājuši krietnas galvassāpes. Tāpēc krustmāte Agate priecājas par braucienu uz Parīzi, cerot no abiem mazliet atpūsties. Taču Parīzē krustmāti Agati gaida kāds pārsteigums. Krustmātes Agates lomā būs Baiba Renerte (mecosoprāns), Pifa lomā – Ilze Lejiņa (saksofons), bet Herkulesa lomā – Frederiks Ormēns (saksofons, ģitāra, balss). Koncertu papildinās mūzikas skolu un horeogrāfijas vidusskolas audzēkņi.

Koncertu cikls "Muzikālās pasakas mazajiem" ir radīts vismazākajiem klausītājiem – pirmsskolas vecuma bērniem, kuri caur pasaku un rotaļu tēmu var apgūtu klasisko un mūsdienu mūziku. Koncertos piedalās pazīstami popmūzikas un klasiskās mūzikas mākslinieki – instrumentālisti, dziedātāji, dejotāji un aktieri, kuri atbilstoši katra koncerta tēmai ir tērpušies interesantos, bērniem labi pazīstamu tēlu kostīmos. Koncertos tiek rādīti arī nelieli fragmenti no multfilmām. Koncertu idejas autore un vadītāja ir Karina Bērziņa, bet videorežisors – Uģis Krišjānis.

Dzintaru koncertzāle piedāvā iegādāties abonementu uz koncertu cikla "Muzikālās pasakas mazajiem" pirmā pusgada trīs koncertiem. Abonementa cena – 18 eiro.