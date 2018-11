Dzintaru koncertzālē un Cēsīs uzstāsies Eiropas labākie jaunie džeza mūziķi

Piektdien, 9. novembrī, pulksten 19.30 Dzintaru koncertzālē un 10. novembrī pulksten 19.00 Vidzemes koncertzālē "Cēsis" uzstāsies Eiroradio džeza orķestris" (Euroradio Jazz Orchestra), kurā apvienojušies labākie jaunie džeza mūziķi no visas Eiropas, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Kā īpaša dāvana Latvijas simtgadei koncertā tiks pirmatskaņots jaundarbs "Baltic Vibes", kuru radījuši trīs talantīgi džeza komponisti – Kirke Karja (Kirke Karja) no Igaunijas, Kārlis Vanags no Latvijas, un Daiņus Pulausks (Dainius Pulauskas) no Lietuvas.

Šis ir unikāls projekts pasaules mērogā, kas nodrošina gan jaunas mūzikas radīšanas iespēju un pieredzes apmaiņu, gan iespēju eksportēt Latvijas un Baltijas autoru mūziku plašai auditorijai visā pasaulē – tā Eiroradio džeza orķestra uzstāšanos Rīgā raksturo vadošie džeza producenti pasaulē, kuri paralēli koncertam rīko tikšanos Rīgā.

Eiroradio džeza orķestris ir projekts, kas ik gadu apvieno talantīgākos jaunos džeza mūziķus, kuri vēl nav sasnieguši 30 gadu vecumu. Šo projektu rīko Eiropas raidorganizāciju apvienība (EBU) sadarbībā ar kādu no dalībvalstīm, un šogad tas pirmo reizi notiks Latvijā sadarbībā ar Latvijas Radio.

Eiroradio džeza orķestrī savulaik spēlējuši arī tādi Latvijas mākslinieki kā trompetists Konstantīns Jemeļjanovs, trombonists Rūdolfs Kulbergs, basists Staņislavs Judins un trombonists Intars Busulis.

Dziedātājs un trombonists Intars Busulis dalību Eiroradio džeza orķestrī atceras kā vienu no savas karjeras lielajām izaugsmes iespējām: "Man tas bija liels izaicinājums. Tiecoties līdzi lielajiem meistariem, kuri spēlēja orķestrī, augu arī es pats, sasniedzu ļoti labu līmeni tajā laikā. Tā bija neatsverama pieredzes apmaiņa un iespēja redzēt, ko džeza jomā dara jaunieši citur pasaulē. Mēs mēģinājām un koncertējam kopā četras nedēļas un šajā laikā apbraukājām 19 valstis. Spēlēšana orķestrī mācīja disciplīnu, precizitāti un cieņu pret kolēģiem, jo bija viens noteikums, kuru nedrīkstēja pārkāpt - "be on time" jeb "esi laikā", lai nevienam nav jāgaida un var sākt darbu. Orķestrī uzzināja, ka es laiku pa laikam arī uzdziedu un man bija dota iespēja improvizēt arī vokāli – zāles bija milzīgas un piepildītas, tas bija iespaidīgi", atceras Busulis.

Šogad Latviju Eiroradio džeza orķestrī pārstāvēs jaunais un talantīgais trombonists Vilhelms Logins, kurš ir ieguvis pirmo vietu vairākos konkursos un šobrīd muzicē Latvijas Radio Bigbendā, kā arī jau plašāku atzinību guvušais saksofonists Kristaps Lubovs, kurš Eiroradio džeza orķestrī spēlēs baritonsaksafonu. Kristaps Lubovs ieguvis bakalaura grādu mūzikā Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā un šobrīd aktīvi muzicē Latvijas Radio Bigbendā kā arī tādās grupās kā Pieneņu Vīns, Bunch of Gentlemen, Very Cool People un PER. Uzstājies uz vienas skatuves kopā ar tādiem izciliem mūziķiem kā Rendy Brecker (ASV) James Morrison (Austrālija) Marius Neset (Norvēģija), Jiggs Wigham (ASV), China Moses (ASV), kā arī ar maestro Raimondu Paulu. 2014. gadā saņēmis Nika Gothama mūzikas balvu par spilgtu radošo darbību.

"Eiroradio džeza orķestris ir unikāls starptautisks projekts pieredzes apmaiņas, dzīvas mūzikas radīšanas un ierakstu apmaiņas jomā, kā arī lieliska attīstības iespēja jaunajiem talantiem. Otra līdzvērtīga projekta vienkārši nav! Mēs WFMT Radio tīklā (WFMT Radio Network) Čikāgā (ASV) nevaram iedomāties labāku izdevību mūsu džeza māksliniekiem, lai sadarbotos ar vadošajiem Eiropas komponistiem un džeza nozares līderiem. Nenoliedzami džezs spēj savest kopā cilvēkus no dažādām pasaules malām un veidot starp viņiem radošu dialogu," stāsta Čikāgas WFMT Radio tīkla producente un projektu vadītāja Hītera Macdugala (Heather MCDougall). "Šī ir arī pirmā reize, kad Eiroradio džeza orķestrim ir nominēts mākslinieks no ASV – kontrabasiste un dziedātāja Keitija Ernsta (Katie Ernst). Tāpēc mēs ar nepacietību gaidām iespēju pārraidīt Eiroradio džeza orķestra izpildījumu no Latvijas un dalīties ar šo unikālo notikumu Amerikā, izmantojot mūsu plašo un visaptverošo džeza tīkla radio pakalpojumu."

Šī ir pirmā reize, kad Eiroradio džeza orķestris uzstāsies Latvijā kopš projekta uzsākšanas 1965. gadā. Unikālo Baltijas valstu simtgadei veltīto džeza koncertu pārraidīs 56 pasaules valstīs un klausīsies miljoniem radioklausītāju Eiropā, Āzijā un pat Āfrikā.