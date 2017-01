Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē 27. jūlijā uzstāsies grupa "Smokie", lai nosvinētu kārtējo jubileju, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Šoreiz tiek svinēta dziesmas "Lay Back In The Arms Of Someone" izdošanas 40. gadadiena. Ar šo hitu grupa iekaroja pasaules labāko dziesmu topus un ierindojās gandrīz visu Eiropas valstu mūzikas topu pirmajās vietās. Dziesma kļuva par pagājušā gadsimta 70. gadu fenomenu.

Neskatoties uz cienījamo stāžu, "Smokie" joprojām aktīvi koncertē, dodas turnejās un pulcē "zelta klasikas" cienītājus. Arī koncertā Rīgā skanēs dziesmas "Living Next Door to Alice", "Oh, Carol", "Needles and Pins", "Don't Play Your Rock'n'Roll To Me", "Mexican Girl" un daudzas citas kompozīcijas.

"Šīs četras desmitgades pierādīja, ka laba mūzika nenoveco. Šķiltavu uguntiņas, kas kustās iemīļoto melodiju ritmā, nomainīja mobilo telefonu ekrāni, un joprojām miljoniem pielūdzēju visā pasaulē vēlas tikt uz "Smokie" koncertiem, lai klātienē baudīt sirsnīgu atmosfēru un viņu lielisko dziesmu skanējumu," raksta koncerta rīkotāji.

Biļetes uz koncertu nopērkamas visās "Biļešu servisa" kasēs un internetā.