"Programma būs patiesi skaista un daudzveidīga – tā ir mūzika, kura iedvesmo. Izvēlētie skaņdarbi ne vien saviļņos klausītājus, bet arī ļaus izbaudīt Bella virtuozo muzicēšanu un leģendārās, vairāk nekā 300 gadu vecās Stradivāri vijoles neaizmirstamo un neparasto skanējumu," piebilda Žagars.

Viens no skaņdarbiem, kas skanēs brīvdabas koncertā, ir populārā Antonīna Dvoržāka 9. simfonija "No Jaunās pasaules", reizēm to mēdz dēvēt arī par Jaunās pasaules simfoniju. Šis skaņdarbs ir kā bagātīgs audums – simfoniskais spēks, aizkustinošs lirisms, emocionālais plašums un vienlaikus dziļums.

Dvoržāks, viens no slavenākajiem romantisma komponistiem, šajā simfonijā ieaudis ne tikai savas emocijas laikā, kad viņš bija Amerikas Nacionālās mūzikas direktors, bet arī Ziemeļamerikas indiāņu un afroamerikāņu mūzikas motīvus. Tieši šo skaņdarbu Nīls Ārmstrongs ņēmis līdzi slavenajā "Apollo 11" ekspedīcijā uz Mēnesi.

Vēl viens no 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma romantiķiem, ko varēs dzirdēt Bella un Baltijas muzikālo sezonu simfoniskā orķestra izpildījumā, ir Maksis Bruhs un viņa Pirmais koncerts vijolei un orķestrim sol minorā. Komponists, kuru arī dēvē par minoru meistaru, savas dzīves laikā ir sarakstījis vairāk nekā 200 darbu, tostarp trīs vijoļkoncertus, no kuriem pirmais ir viens no populārākajiem un pasaulē atzītākajiem. Koncerta pirmatskaņojumu 1886. gadā diriģējis pats komponists.

"Šo lielisko skaņdarbu, kas teju ir aizēnojis jebko citu, ko Bruhs sarakstījis, komponists esot pārstrādājis neskaitāmas reizes, turklāt konsultējoties ar tā laika pasaulslaveniem vijolniekiem un diriģentiem. Pat pēc tā publicēšanas viņš esot juties par to nedrošs, kamēr mūsdienās šis valdzinošais un bagātīgais darbs tas ieņem stabilu vietu vijoļkoncertu repertuārā," sacīja Žagars.

Koncertā varēs dzirdēt arī liego un romantisko Fēliksa Mendelszona-Bartoldi mūziku, ko viņš komponēja Viljama Šekspīra leģendārajai lugai "Sapnis vasaras naktī". Interesanti, ka izrādes uvertīru komponists sacerējis vien 17 gadu vecumā, kamēr visu skaņdarbu Mendelszons-Bartoldi pabeidza vien neilgi pirms savas nāves.

"Mendelszona-Bartoldi mūzika ir daudzslāņaina un daudzpusīga kā pati Šekspīra luga. Tā apvieno gan klasiskos elementus, harmoniskas pārejas, gan instrumentālos efektus, kas ļauj klausītājiem teju saredzēt lugas tēlus," teica Žagars.

Jau vēstīts, ka Dzintaros Bells uzstāsies kopā Baltijas muzikālo sezonu simfonisko orķestri diriģenta Eškenazi vadībā, kurš tiek uzskatīts par uzlecošo zvaigzni jaunākās paaudzes diriģentu vidū. Mūzikas kritiķi viņu raksturo kā enerģisku un vienlaikus inteliģentu, harizmātisku un aizraujošu.

Eškenazi uzstājas ASV, Bulgārijā un citviet pasaulē. Gan vijoles virtuozs, gan diriģents jau iepriekš ir veiksmīgi sadarbojušies, piedāvājot klausītājiem izbaudīt jaunas muzikālās virsotnes.

Bells pats ir atzinis, ka koncertos cenšas mainīt savu repertuāru. Līdz ar sev iemīļotiem un publikai jau zināmiem skaņdarbiem viņš spēlējot arī tādus, kas varbūt auditorijai nav tik zināmi, padarot savus koncertus gan par laikmetīgās, gan klasiskās mūzikas baudījumu.

Jau ziņots, ka "Baltijas muzikālo sezonu" programmu šogad 3. jūnijā atklāja ar diriģenta Rikardo Muti un Luidži Kerubīni orķestra koncertu. Šajā sezonā klausītājus vēl priecēs pasaulē zināmais trompetists Kriss Boti.

