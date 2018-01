Koncertā tiks atskaņota programma, kuras pamatā ir pasaules slavenā gruzīnu komponista Gijas Kančeli kino un teātrim rakstītā mūzika.

"Xylem Trio" un slavenā gruzīnu komponista Kančeli radošā sadarbība aizsākās jau 2007. gadā, savukārt 2010. gadā tika radīts mūzikas albums "In the Mood of Giya Kancheli", kurā dzirdamas Gijas Kančeli teātra un filmu mūzikas melodijas "Xylem Trio" aranžijās, un tas 2010. gadā ieguva Latvijas Mūzikas ierakstu Gada balvu instrumentālās mūzikas kategorijā. Tagad klausītāji varēs novērtēt kolorītu latviešu un gruzīnu mūziķu kopdarbu jaunā koncertprogrammā.

Pats Gija Kančeli ir teicis: "Tas, ko dzirdēju, mani patīkami pārsteidza. Reizē ar augstu profesionālo sniegumu izjutu ikviena jaunā mūziķa individuālo pieeju. Īpaši vēlos izcelt to faktu, ka, pateicoties šiem jaunās paaudzes pārstāvjiem, mana mūzika ieguvusi jaunas un nebijušas šķautnes. Par to esmu viņiem bezgala pateicīgs!"

"Xylem Trio" jau no 2006. gada apvieno trīs starptautiski atpazīstamus Latvijas mūziķus, taču nosaukumu trio ieguva 2010. gadā. Tā galvenā ideja ir apvienot unikālo taustiņinstrumentu, saksofona un marimbas/perkusiju skanējumu. Šāds ansamblis nav bieži sastopams, tieši tādēļ puišiem projekts ir liels izaicinājums, jo lielākoties mūzika ir viņu pašu radīta un aranžēta.

"Xylem Trio" dalībnieki darbojas ne tikai kā trio, bet ir arī sekmīgi un atpazīstami solisti gan Latvijā, gan ārpus tās. Trijotnes repertuāram ir diezgan neiespējami piedēvēt kādu konkrētu mūzikas žanru, tādēļ to dēvē par "crossover", proti, dažādu mūzikas stilu un novirzienu apkopojumu un sajaukumu. "Xylem Trio" aktīvi koncertē gan ārpus Latvijas, gan Latvijā un līdz šim piedalījušies tādos projektos, kā Saulkrastu džeza festivāls, Liepājas Pianisma zvaigžņu festivāls, "7 Stories Of The Gospel of Thomas" (sadarbībā ar kori "Maska" un diriģentu Jāni Ozolu), "Euroradio" tiešraides koncerts Eiropā un Kanādā projekta "Eiropas Ziemassvētki" ietvaros un citos. Puišu izveidotais albums "In The Mood of Giya Kancheli" ieguva Latvijas Mūzikas ierakstu Gada balvu 2010 nominācijā "Gada debija" un "Labākais instrumentālās, filmu vai teātra mūzikas albums". No pasaules un filmu mūzikas ar akadēmiskās mūzikas akcentiem līdz džeza improvizācijai.

Biļetes uz koncertu nopērkamas visās "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.