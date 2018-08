Dziedātāja Elizabete Balčus sadarbībā ar mākslinieci Zani Zelmeni laidusi klajā jaunu mūzikas video dziesmai "IKA". Dziesmu 17. augustā oficiāli izdos Londonas izdevniecība "Wall of Sound".

Pēdējā pusgada laikā Elizabete aktīvi koncertējusi Eiropā un ārpus tās, ar savu mūziku pietuvinoties performances mākslas virzienam. Kad turnejas laikā Elizabete uzstājās Londonā, aizsākās sadarbība ar leiblu "Wall Of Sound", kas izdevis tādus zināmus mūziķus kā "Royksopp", Greisa Džonsa (Grace Jones), "Mogwai", "Propellerheads", "Zoot Woman" u.c.

"IKA" tiks izdota izdevniecības paspārnē un no 17.augusta būs pieejama visās mūzikas straumēšanas vietnēs. Dziesma ir pašas Elizabetes Balčus ierakstīta un producēta, to miksēja Silvestrs Zemgals.

"IKA" ir iedvesmota no grieķu mitoloģijas stāsta par Ikaru, kurš tiekot prom no labirinta, eiforijas vadīts lidoja pārāk augstu, nokļūstot tuvu saulei. "Mana vīzija par Iku ir kā par hiperreālu, drosmīgu, piedzīvojumu kāru būtni, kuras alkas atrauties no zemes un īstenot savas idejas ir apkārtējo apdraudētas. Ika, spīta un eksperimenta vadīta, tiecoties pēc jauniem apvāršņiem, balansē uz maģiskas robežas starp spozmi un sadegšanu, realitāti un ilūziju," stāsta dziedātāja.

"Kad es pavasarī apmeklēju jaunās mediju mākslinieces, mākslas akadēmijas absolventes Zanes Zelmenes interaktīvo izstādi "Simulacrum" un ar virtuālās realitātes brillēm uz acīm spēlēju spēli viņas izveidotajā realitātē, šķita, ka tā realitāte atbilst Ikai. Tā pieredze bija kā nokļūšana apzinātajā sapnī, kurā vari kontrolēt, kur un kā lido. Mēs sākām sadarbību balstoties uz "Simulacrum" darbu un papildus, integrējot mani, iefilmējām kadrus Londonā. "IKA" kļuva par saikni dabas un tehnoloģijas simulācijai."

Mūzikas video savu pirmo skati piedzīvoja nedēļu atpakaļ, ekskluzīvi internet-žurnālā "Clash Magazine", savukārt "God Is In The TV" tas tika izvēlēts kā "Nedēļas video", par dziesmu rakstīja arī "Electrinic Sound", kā arī "CMU" ievērojis jauno video, piebilstot, ka Elizabetes 2016. gadā izdotais albums "Conarium" ir obligāts tiem, kuriem patīk dīvains pops, bet "IKA" ejot vēl tālāk.

Elizabetes Balčus tuvākās uzstāšanās:

11.08. "Ionoteka", Sankpēterburgā;

23.08. "Autentika", Rīgā;

30.08. "Sebright Arms", Londonā;

31.08. "Amersham Arms", Londonā;

02.08. Maskavas Mūzikas nedēļā;

07.08. "Royal Fish" festivālā Bādenē;

15.08. "Tolm" festivālā Tallinā.