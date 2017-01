Mūziķis Eltons Džons un rakstnieks Pols Rudniks kopīgi Brodvejai gatavo muzikālo adaptāciju romānam un filmai "Sātans Pradas brunčos" ("The Devil Wears Prada").

Šova pamatā būs Lorēnas Veisbergas 2003. gadā izdotais romāns, kā arī 2006. gadā iznākusī filma ar Annu Hataveju un Merilu Strīpu galvenajās lomās. Grāmatā un filmā stāstīts par augstskolas absolventi Andreu Saksu, kas kāpj pa karjeras kāpnēm prestižā modes žurnālā, ko pārrauga bargā vadītāja Miranda Prīstlija.

""Sātans Pradas brunčos" adaptācija muzikālajā teātrī ir superaizraujoša," sacīja Džons. "Esmu liels grāmatas un arī filmas fans un milzīgs modes pasaules cienītājs. Nespēju vien sagaidīt, kad varēšu ar saviem mūziķa zobiem iekosties popkultūrā," viņš piebilda.

Mūzikla tapšanas grafiks tiks izsludināts vēlāk. To veido Brodvejas producents Kevins Makolums un kompānijas "Fox Stage Productions" un "Rocket Entertainment".

Džons ir piedalījies vairāku Brodvejas izrāžu tapšanā. 1998. gadā viņš tika nominēts Tonija balvai par labāko mūziku mūziklā "The Lion King" ("Karalis lauva"), bet pēc diviem gadiem saņēma Tonija balvu par mūziklu "Aida" ("Aīda"). Vēlāk viņš atkal tika nominēts par labāko mūziku 2009. gada izrādē "Billy Elliot the Musical".

Rudnikam arī bijusi veiksmīga karjera Brodvejā kā komponistam, teksta autoram un scenāristam. Viņš plašākai auditorijai kļuva pazīstams 1993. gadā tapušo lugu "Jeffrey", un saņēma kritiķu atzinību par izrādēm "I Hate Hamlet", "The Most Fabulous Story Ever Told" un "Valhalla".