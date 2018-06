Emelijas Sandē balss tiek salīdzināta ar Ninas Simones, Aretas Franklinas, Vitnijas Hjūstones, Enijas Lenoksas, Bejonses, Treisijas Čepmenas u.c. muzikālo dīvu talantu. Turklāt viņa pati ir lielākās daļas savu dziesmu autore, kā arī sacerējusi kompozīcijas citām dziedātājām – Šerilai Kolai, Leonai Luisai, Susanai Boilai; sadarbojusies ar Naughty Boy, Tinie Tempah, Professor Green u.c.; iedziedājusi vokālu Deivida Getas kompozīcijā "What I Did For Love", utt.

Būtiski akcentēt, ka Sandē uzstāšanās bieži vien ir vēl emocionāli stiprākas par ierakstiem, un sniedz skatītājiem neaizmirstamu saviļņojumu, kas nenorimst vēl ilgi pēc koncerta.

Kopumā Emēlija Sandē izdevusi divus studijas albumus – "Our Versions of Events" un "Long Live The Angels" –, no kuriem pazīstamākie hiti ir "Next To Me, Breaking The Law", "Daddy, Clown", "Suitcase", "My Kind Of Love", "Mountains", "Heaven", "Read All About It", "Beneath Your Beautiful", "Hurts", "Breathing Underwater" u.c.

Emelija Sandē četras reizes ieguvusi Lielbritānijas mūzikas balvu "Brit Awards" (2013. un 2017.gadā), BET Awards (2013), EBBA (2013), britu komponistu un dziesmu autoru "Ivor Novello Award" balvu divās kategorijās u.c. Par sasniegumiem mūzikā viņa apbalvota arī ar Britu impērijas ordeni.

Kā uzsver koncerta rīkotāji, ņemot vērā koncertzāles ietilpību, pārdošanā palikušas pēdējās 500 biļetes. Tās pieejamas "Biļešu servisa" kasēs un internetā.

Kā sola koncerta rīkotāji, pēc pasākuma norises vietas maiņas pilskungu/VIP biļešu īpašniekiem tiks nodrošināta īpaša zona ar galdiņiem "Palladium" balkonā.