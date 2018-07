Teksta tiešraidi 20. jūlijā no Salacgrīvas veidoja: žurnāliste Nora Rieksta, sociālo tīklu satura redaktori Andra Čudare, Eduards Gorbunovs, Edgars Bāliņš, fotogrāfi Kārlis Dambrāns un Madara Ermansone, video operators – Miks Siliņš.

'POSITIVUS 2018' – pirmā diena

Edgars Bāliņš: Neticami, bet šī ir pirmā reize, kad par vietējo repa karali dēvētais ansis uzstājas ‘Positivus’ ar savu soloprogrammu. Pie Piena skatuves brīvu vietu nav un ‘top suns spēlē’ pierāda savu meistarību ar izcilu šovu. Ballīte festivālā turpinās līdz rīta gaismai, taču delfi.lv teksta tiešraide ar šo beidzas - tiekamies atkal rīt!

Andra Čudare: Romantiska gaisotne uzburta kāpās. Tur var ļauties liegiem skūpstiem, īsai snaudai vai Instagram bilžu uzņemšanai.

Edgars Bāliņš: “Years&Years” atvadās no faniem un līdz ar to noslēdzas šodienas “Main stage” programma.

Eduards, Reperis: Publika arī sveic Ozolu svētkos un neļauj viņam izteikties. "Pietiek muldēt, davai, maucam!" Mūziķi sāk izpildīt "Tu vari tēlot".

Eduards, Reperis: "Tehnikumam" uz skatuves pievienojas Ozols! Duets informē, ka reperim šodien ir dzimšanas diena un apsveic. Daudz laimes!

Edgars Bāliņš: “Years&Years” koncerts pulcē pagaidām lielāko skatītāju pūli. Šķiet, ka pat rūdītākie telšu pilsētiņas kareivji ir pagodinājuši māksliniekus ar savu vizīti.

Edgars Bāliņš: Tikmēr uz dabas skatuves notiek intīms un sapņains mākslinieces “Podruga” koncerts. Koncertu noskatās vairāki pārīši, kas izvēlas baudīt divvientulību un patīkami relaksējošu mieru.

Edgars Bāliņš: Britu sintpopa meistariem “Years&years” ar atmiņu viss kārtībā - no skatuves izskan pateicība par iespēju atgriezties festivālā. Starp citu, vai zinājāt, ka grupas solists Olijs apvienībai pievienojās pēc tam, kad Maikijs dzirdēja to, kā viņš dzied dušā?

Eduards, Reperis: “Tehnikums" ir savācis krietnu atbalstītāju pulciņu! Vai šovakar redzēsim arī Ozolu?

Andra Čudare: Uz atvadām Ivans dāvā gaisa skūpstu, bet jau jāskrien uz galveno skatuvi klausīties Years & Years.

Andra Čudare: Aplausi un ovācijas nerimst, tāpēc Ivans uzdzied vēl nedaudz. Tas publikai patīk.

Eduards, Reperis: Ivans Dorns bez krekla!

Andra Čudare: "Izskatās, ka jūs esat paguruši. Nē? Tad pierādiet pretējo un dejojiet! Turieties!" sauc Ivans un noģērbj kreklu. Dāmas sajūsmā spiedz.

Andra Čudare: Ivans aicina nolikt malā dzērienus un sākt lēkāt. Izskatās, ka atspirdzinājumi dejotājiem nav prātā, jo te ir kārtīga plosīšanās.

Edgars Bāliņš: Džezīgi rokenroliskās noskaņās uz Piena svētku skatuves izskan “The family dog” koncerts. Viņi ir pieci (!!!) brāļi no Lielbritānijas un no skatuves kvintets vēsta, ka šis ir viņu pirmais festivāls. Atsauksmes liecina, ka šis ir bijis viens no labākajiem dienas koncertiem.

Andra Čudare: Saule ir norietējusi, bet festivāla teritorijā nesatumst, jo zib krāšņas gaismas Ivana Dorna uzstāšanās laikā.

Andra Čudare: Ivans veic vairākus spērienus gaisā, kas neatpaliek no leģendārā "Pīlādžogas spēriena". Viņa uzstāšanās ir kārtīgs kardio treniņš - deju soļi mijas ar pietupieniem un pat viegliem rikšiem pa skatuvi.

Eduards, Reperis: Kamēr Ivars Dorns kustina publiku, blakus esošajā Dabas skatuvē cilvēki mierīgi gaida grupu "Kasetes".

Edgars Bāliņš: Ivans Dorns nekautrējas pakāpelēt pa skatuves konstrukcijām. Skatītāji viņu atbalsta ar kvēlām ovācijām.

Edgars Bāliņš: Ar desmit minūšu nokavēšanos sācies Ivana Dorna koncerts. Ukraiņu superzvaigzne uzstājas NHL komandas ‘Vancouver Canuks’ kreklā ar 88. numuru un savu vārdu uz muguras. Tas tādēļ, ka mūziķis ir dzimis 1988. gadā.

Eduards, Reperis: Tikmēr uz "Piena svētku" skatuves viesi no Londonas. Grupa "The Family Dog" sastāv no pieciem brāļiem, kuriem jau no agras bērnības nācās cīnīties par savu vietu zem saules. Gaidīsim no puišiem agresīvu skanējumu, kas neprovocēs publiku uz vardarbību.

Andra Čudare: Pēc Tove Lo uzstāšanās neskan "one more song" vai "atkārtot" no publikas un daudzi naskā solī steidz uz Other stage, kur rībinās Ivans Dorns.

Nora Rieksta: Tove Lo uz "Positivus" galvenās skatuves. Fotoreportāža jau drīzumā. Foto: Madara Ermansone, DELFI

Edgars Bāliņš: Kamēr citi bauda koncertus, daži vēro romantiskus skatus pie jūras. Peldēties atļauts līdz tumsai, pēc tam gan nē. Kā ierasts, krastu sargā profesionāla glābēju komanda.

Andra Čudare: Ja iepatīkas dziesma, bet izpildītājs nepasaka tās nosaukumu un draugi arī nevar izpalīdzēt, koncertā lieti noder "Shazam" aplikācija.

Nora Rieksta: Kamēr uz "Positivus" Lielās skatuves plosās Tove Lo, daudzi bauda romantisku saulrietu jūras krastā. Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Edgars Bāliņš: Labākā vieta, kur nosvinēt vecmeitu ballīti, protams, ir ‘Positivus’!

Eduards, Reperis: Tove Lo izpilda Frank Ocean dziesmu "Thinking about you". Cerams, ka kādreiz arī redzēsim dziesmas autoru pie mums.

Andra Čudare: Žiperīgā Tove Lo nebeidz pārsteigt. Pirms mirkļa viņa virs galvas vicināja krūšturi (ne to, kas viņai mugurā) un devās sasveicināties ar priekšā stāvošajiem faniem.

Edgars Bāliņš: Neķītrajai dziedātājai Tove Lo jau vairāku dziesmu garumā visai atklāti redzama viena krūts un diez vai tas tā netīšām sagadījies. Šādus kadrus gan nepublicēsim, nāciet, skatieties paši.

Edgars Bāliņš: Izaicinošā zviedru dziedātāja ‘Tove Lo’ atklāj koncertu ar dziesmu “Love beams”. Varam sagaidīt, ka uzstāšanās noslēgsies ar grāvēju “Habits” - tam ir vairāk nekā 600 miljonu youtube skatījumu un droši varam teikt, ka šo dziesmu zina pat tie, kuriem šķiet, ka to nezina. Starp citu, Tove Lo ir sarakstījusi arī ‘Positivus’ ikonas Ellie Goulding hitu “Love me like you do”.

Edgars Bāliņš: Ja gadījumā kaut ko pazaudē (kauns un draugi neskaitās), iespējams, ka to atradīsi šeit. Atrasto mantu telts darbojas līdz vieniem naktī.

Andra Čudare: Jāatzīst, ka jaunais Other stage izvietojums ir veiksmīgs - ņiprākie festivāla apmeklētāji aktīvi lēkā vidū, bet citi bauda koncertu, sēžot uz soliņiem un pakāpieniem.

Edgars Bāliņš: Viena no festivāla lielākajām zvaigznēm ir ekstravagantais pašmāju videoblogeris Rojs Rodžers. Fani stājas rindās, lai iegūtu bildi ar savu elku.

Edgars Bāliņš: Negaidīts pārsteigums - “Edavārdiem” uz skatuves pievienojas vairāki gados jauni bundzinieki no Andžeja Grauda bungu skolas un tas lieliski papildina koncertu. Skatītāji ir sajūsmā.

Edgars Bāliņš: Jaunais un daudzsološais reperis “Edavārdi” jau otro gadu uzstājas “Positivus”. Pirmajās rindās fani skaita dziesmu vārdus ne sliktāk par pašu mākslinieku. Varam sagaidīt, ka pie aktuālākā hita “Viss ir sarežģīti” notiks skaļa sadziedāšanās. Novēlēsim puisim veiksmīgu karjeru!

Andra Čudare: #DzirdētsFestivālā pēc NOËP koncerta: "Man Igaunija tagad patīk vēl vairāk".

Nora Rieksta: Edavārdi un Bāliņš izpēta festivāla teritoriju. Kas jauns šogad?

Edgars Bāliņš: Arī ‘Main stage’ ir atklāta - igauņu mākslinieks NOËP iekustina pūli ne pa jokam un ritmisko bungu partiju pavadībā notiek karsta ballīte. Un tas vēl ir tikai pats sākums!

Nora Rieksta: “Delfi” komanda šogad “Positivus” festivālā. Ārpus kadra fotogrāfs Kārlis un operators Miks.

Nora Rieksta: Baltijas grupas uz “Positivus” skatuvēm. Skaties foto! http://www.delfi.lv/kultura/news/music/foto-dead-furies-pacific-k-justinas-jarutis-uz-positivus-skatuvem.d?id=50232369

Nora Rieksta: Mūs sagaida karsts vakars! http://www.delfi.lv/izklaide/popmuzika/melomanija/positivus-nekitraka-zvaigzne-zviedru-popmuzikas-princese-tove-lo.d?id=50230603

Edgars Bāliņš: Justinas Jarutis sniedz vasarīgu koncertu un ‘Other stage’ apmeklētāji ir sajūsmā. Publikā diezgan daudz fanu no Lietuvas, no kuriem daži pat rotājušies valsts karogā. Kāds vietējais klausītājs, kurš šo mākslinieku dzird pirmoreiz, atzīst, ka pēc balss Jarutis atgādina “Kings of Leon” solistu.

Edgars Bāliņš: Ēdināšanas zona darbojas pilnā sparā - pieejamas gan tādas klasiskas festivālu maltītes kā kebabi un picas, gan šis tas no ķīniešu virtuves un svaigi ceptas pankūkas. Ir padomāts arī par vegāniem - pieejami izcili svaigie salāti. Glaunāka mielasta kārotāji var remdēt izsalkumu ar austerēm un šampanieti, vai nobaudīt azaidā kādu astoņkāji.

Nora Rieksta: Esam papildinājuši fotogaleriju. Baudi atmosfēru bildēs un uzmeklē paziņas festivālā! http://www.delfi.lv/kultura/news/music/pirmie-foto-no-positivus-salacgriva-iesilst-festivala-atmosfera.d?id=50231941

Eduards, Reperis: Uz skatuves kāpj “Aptiekas” gada balvas laureāti kategorijā “Gada jaunā grupa” "Pacific K". Kā vienu no saviem iedvesmas avotiem grupa min šī gada "Positivus" "hedlaineri" Niku Keivu. Varbūt mums izdosies noķert sajūtas, kuras liela daļa festivāla apmeklētāju izbaudīs svētdienas vakarā?

Nora Rieksta: Iespējams, igauņu viesim bija vēsi. Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Nora Rieksta: Mielojies vesels! http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/positivus-tuvojas-pieci-pavari-un-edinataji-kuru-gatavotos-labumus-janogarso-festivala.d?id=50128696

Nora Rieksta: #kustībasspēks #positivus2018 #ejam #rits #esmupiekusis #40st bez miega #esam tuvu 85km noieti A post shared by Arnis Kuzmanis (@akuzmanis) on Jul 20, 2018 at 4:58am PDT

Andra Čudare: Pirmā grupa uz Other skatuves ir "Dead Furies" no Igaunijas, kas sola labāko rokenrolu Visumā.

Nora Rieksta: http://www.delfi.lv/kultura/news/music/pirmie-foto-no-positivus-salacgriva-iesilst-festivala-atmosfera.d?id=50231941

Edgars Bāliņš: Ja vēl neesi iepazinies ar festivāla māksliniekiem - te būs neliels ieskats tajā, ko šogad nevajadzētu palaist garām.http://www.delfi.lv/kultura/news/music/meklejam-perles-positivus-programma-septini-makslinieki-ko-nepalaist-garam-festivala.d?id=50209247

Nora Rieksta: Pozitīvās noskaņas festivāla priekšvakarā. Ceturtdienas vakara fotogalerija no telšu pilsētiņas http://www.delfi.lv/kultura/news/music/foto-vakars-festivala-gaidas-positivus-apmekletaji-iekartojas-telsu-pilsetina.d?id=50229111

Nora Rieksta: Svarīga informācija tiem, kuri brauc uz “Positivus” ar savu auto. Sekojiet norādēm Salacgrīvā! http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/positivus-tuvojas-noderiga-informacija-autobraucejiem.d?id=50220735

Edgars Bāliņš: Īpašs aicinājums šoferiem - iebraukšana autostāvvietā vairs nav ierastajā vietā, bet kādu gabaliņu ātrāk. Daudzi pabrauc garām, radot liekus sarežģījumus sev un citiem. Caur ierasto ceļu iebraukt šogad nav iespējams pat mīļi palūdzot apsargiem.

Nora Rieksta: Festivāla teritorija tika atvērta jau pulksten 12.00. Skaties, kā tika vērti festivāla vārti un ieradās pirmie apmeklētāji.

Nora Rieksta: Šobrīd festivāla teritorijā ir jūtama omulīga rosība, ierodas arvien vairāk apmeklētāju, kuri metušies izbaudīt gan pludmales priekus, gan dažādās atrakcijas. Pirmie mūziķi uz skatuvēm kāps no pulksten 17.00. Uz Other Stage 17.00 kāps “Dead Furries”, bet 17.45 uz “Piena svētku” skatuves uzstāsies pašmāju dziesminieks Pacific K.

Nora Rieksta: Lai gan pašlaik Salacgrīvā nekas neliecina par negaisa tuvošanos un gaisa temperatūra ir sasniegusi 26 grādu atzīmi, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs vēsta, ka virs Latvijas intensīvi sāk veidoties gubu-lietus mākoņi, kas šodien nesīs pērkona lietusgāzes. https://twitter.com/LVGMC_Meteo/status/1020251293280030720?ref_src=twsrc%5Etfw

Nora Rieksta: Sveiki! Sākam teksta tiešraidi no 12. “Positivus” festivāla Salacgrīvā. Līdz pat svētdienas, 22. jūlija, vakaram būsim kopā ar jums, lai ziņotu par jaunāko un interesantāko, kas notiek uz skatuvēm un festivāla teritorijā.