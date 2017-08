Ērģeļmūzikas festivālā 'ORGANismi' kopīgu uzvedumu veidos Apkalna un Kaupers

Rēzeknē, Latgales vēstniecībā "Gors" rudenī, no 25. līdz 29. oktobrim notiks trešais starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls "ORGANismi", kurā viena no koncertprogrammām taps sadarbojoties starptautiski pazīstamajai ērģelniecei Ivetai Apkalnai un popmūziķim Renāram Kauperam, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Plānots, ka šī gada festivālā, kas Rēzeknē notiks no 25. līdz 29. oktobrim, izskanēs trīs unikālas koncertprogrammas, ļaujot turpināt atklāt ērģeļu kā koncertinstrumenta dažādās iespējas. Trešā festivāla ideju caurvij skaitlis trīs, kas apvieno iepriekšējos viens un divi – dzīvi un pieredzi, rosina darbību, tāpat vairumā reliģiju ir Svētās Trīsvienības simbols. Trīs ir virzība no mazā uz lielo – arī festivāls nu kļuvis par neatņemamu rudens mūzikas notikumu sastāvdaļu Rēzeknē, raksta festivāla rīkotāji.

Festivāla programmu atklās Ivetas Apkalnas, Renāra Kaupera un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts "Viens prāts ar otru", kas notiks 25. oktobrī plkst. 18.00 Latgales vēstniecībā "Gors".

Iepriekšējos festivālos Ivetas Apkalnas un bērnu sadarbībā tapuši īpaši uzvedumi "Saule. Bērni. Rainis" un "Ja es būtu". Šajā gadā tieši festivālam top muzikāls uzvedums ar Renāra Kaupera dziesmām, kuras jaunos aranžējumos izpildīs pats autors, Rēzeknes mūzikas vidusskolas bērni un jaunieši, instrumentālā grupa Eināra Lipska vadībā. Muzikālā uzveduma intriga – vai ērģeles var atskaņot arī Renāra Kaupera dziesmas?

Festivāla turpinājumā 26. oktobrī plkst. 18.00 būs uzvedums "Skaņas noslēpumi" – zinātniskais teātris bērniem. Iedvesmojoties no digitālo ērģeļu būtības, pērngad festivālā "ORGANismi" bērni varēja atklāt elektrības dažādo dabu, bet šogad, turpinot sadarboties ar zinātnisko teātri "Laboratorium.LV", varēs mēģināt atklāt skaņas noslēpumus – kā tā rodas un kādas ir metodes skaņas radīšanai.

Ar īpašu solokoncertu "Bahs reiz trīs" 27. oktobrī plkst. 19.00 "Gorā" uzstāsies tā mākslinieciskā vadītāja, jaunās Hamburgas Elbas filharmonijas Goda ērģelniece Iveta Apkalna.

Foto: Publicitātes foto

Soloprogramma festivālam tapusi, domājot par un ap Johanu Sebastianu Bahu, "Svēto Trīsvienību" mūzikā, viņa nemirstīgo muzikālo mantojumu un ietekmi gadsimtu garumā. Trīs īsās koncerta daļās skanēs seši Baha "Šīblera korāļi" un komponista skaņdarbi trīsdaļu metrā – baroka ērģeļmūzikas zelta virsotne "Pasakalja" do minorā un "Čakona" no partitas vijolei solo re minorā pārlikumā ērģelēm. Lai atainotu senās un cēlās dejas pasakaljas pārtapšanu 20. gadsimta skatuves mūzikas valodā, izskanēs Dmitrija Šostakoviča traģikas pilnā Pasakalja no operas "Mcenskas apriņķa lēdija Makbeta", kas ir vienīgais komponista oriģināldarbs ērģelēm. Programmu noslēgs romantiķa Ferenca Lista veltījums Baham – virtuozā un majestātiskā Fantāzija un Fūga par BACH tēmu.

Pirms koncerta, piektdiena, 27. oktobrī, plkst. 18.00, muzikoloģe un Latvijas Radio 3 "Klasika" redaktore Ilze Medne ikvienu Ivetas Apkalnas solokoncerta apmeklētāju iepazīstinās ar koncertā skanošo darbu autoriem, skaņdarbu tapšanas vēsturi, muzikālo uzbūvi un atskaņojuma tradīcijām.

Festivāla izskaņā, 29. oktobrī plkst. 17.00 skanēs koncerts "Melnbaltās variācijas" ar ungāru ērģelnieka Lāslo Fasanga (László Fassang) piedalīšanos.

Lāslo Fasangs ir viens no daudzpusīgākajiem savas paaudzes ērģelniekiem. Ar izcilību absolvējis Lista Mūzikas akadēmiju un Parīzes Konservatoriju. 2002. gadā prestižākajā ērģelnieku konkursā Kalgari (Kanāda) saņēmis zelta medaļu improvizācijas kategorijā, bet 2004. gada Chartres konkursā Francijā Grand Prix un skatītāju balvu.

Foto: Csibi Silvia Mupa

Šobrīd paralēli pedagoģiskai darbībai, viņš regulāri piedalās starptautisko ērģelnieku konkursu žūrijā, uzstājas Eiropā, Ziemeļamerikā, Tālajos Austrumos, viņš ir ērģeļmūzikas koncertu "Palace of Arts" (Budapešta) mākslinieciskais vadītājs un improvizācijas pasniedzējs Parīzes konservatorijā. Bet ar 1934. gadā izgudrotajām "Hammond" ērģelēm, kas apvieno ērģeļu un klavieru iespējas, mūziķis pirmo reizi satikās tieši 2002. gadā Kanādā un nu atzīst, ka "Hammond" ērģeles ir viņa izaicinājums un iedvesmas avots. Improvizatora koncerta programmā – improvizācijas un skaņu celiņi dažādu valstu un gadu desmitu melnbaltajām kinofilmām.

Starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls "ORGANismi" Rēzeknē pirmo reizi izskanēja 2015. gada oktobrī, divu gadu laikā parādot ērģeļu kā koncertinstrumenta dažādību un iespējas.

Festivāla dzimšanas iemesls ir digitālo ērģeļu "Johannus Eclessia" iegāde 2014. gadā. Šī koncertinstrumenta atrašanās vieta Latgales vēstniecībā "Gors" paver plašas iespējas ne vien visdažādāko žanru un sastāvu mūzikas atskaņojumam, bet arī eksperimentiem, jaunu sadarbības formu un skanējuma meklējumiem. Līdzīgi kā organismi, ērģeles ir sarežģīti radījumi, kuriem raksturīga vielu un enerģijas maiņa. Spēlējoties ar vārdiem organ (grieķu val. ērģeles) un organismi, festivāla rīkotāji atklāj vēl nenojaustās ērģeļu un citu mākslu, gadsimtu, stilu saspēles iespējas.

Biļetes uz festivāla koncertiem nopērkamas Latgales vēstniecības "Gors" un "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.