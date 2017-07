Brīvdabas festivāls " Fono Cēsis " norisinās jau ceturto gadu, turpinot kādreizējā mūzikas un sporta festivāla "Fonofest" tradīciju, un ir daļa no "Cēsis 811" svinībām. Portāls "Delfi" sadarbībā ar lietotni "LMT Straume" piedāvā festivāla tiešraidi no Cēsu pils parka.

Šī gada festivāla galvenie viesi ir Latvijā un citur pasaulē iemīļotā Igaunijas grupa "Ewert and The Two Dragons", savukārt no pašmāju apvienībām festivāla pirmajā dienā uzstāsies "Gapoljeri", "IndyGo", "Franco Franco" un citi mākslinieki.

Plkst. 19.00 uzstāšanos sāk "Doni Tondo", plkst. 20.00 koncertēs "Gapoljeri", plkst. 21.00 - "Indygo", plkst. 22.00 - "Bandmaster", plkst. 23.00 - "Franco Franco", savukārt hedlaineri "Ewert and The Two Dragons" uzstāšanos sāk plkst. 00.30.

Savukārt no plkst. 01.30 līdz 04.00 par aktivitāti deju placī atbildīgs būs DJ Toms Grēviņš.

Tiešraide no festivāla turpināsies arīdzan 22. jūlijā no plkst. 15.00, kad uz skatuves kāps "Dzelzs Vilks", Roberts Gobziņš un "Resnie Putni", "Satellites LV" un citi mākslinieki. Tiešraides skatītāji varēs vērot arī Cēsu pilsētas svētku uguņošanu.

Tiešraide no festivāla "Fono Cēsis" skatāma arī lietotnē "LMT Straume", LMT Mājas viedtelevīzijā un internetā. Skatītāji aicināti izteikt savas domas "Twitter" diskusijā ar tēmturi #FonoCēsis.