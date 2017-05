18. maija priekšpusdiena atnāca ar skumju ziņu visiem rokmūzikas cienītājiem – 52 gadu vecumā negaidīti miris viens no labākajiem vokālistiem mūsdienu rokmūzikā, grupu "Soundgarden" un "Audioslave" līderis Kriss Kornels. Iepriekšējā vakarā viņš kopā ar savu grupu "Soundgarden" uzstājās Detroitā.

Šobrīd apstiprināts , ka mūziķis no dzīves šķīries pats. Traģēdija notikusi Ziemeļamerikas turnejas laikā. Pēdējais ieraksts no Krisa Kornela oficiālā "Twitter" koncerta ir īsi pirms uzstāšanās Detroitā. "Beidzot esam atgriezušies roka pilsētā," raksta Kornels. Jau18. maija vakarā bija ieplānots "Soundgarden" koncerts festivālā "Rock the Range" ASV.

Pēc koncerta sociālos tīklos publicēti daudzi video no grupas "Soundgarden" pēdējās uzstāšanās. Kā zīmīgs tiek uzsvērts fakts, ka koncerta noslēdzošās dziesmas bijušas "Soundgarden" "Slaves & Bulldozers", kā arī grupas "Led Zeppelin" dziesmas "In My Time of Dying" kaverversiju. Tomēr jāpiezīmē, ka šo "Led Zeppelin" dziesmu Kornels un "Soundgarden" arī iepriekš ir spēlējuši savos koncertos.

Līdzjūtību un sāpes par zaudējumu sociālajos tīklos publiski pauduši daudzi rokmūzikas grandi – Džimijs Peidžs, Nīls Rodžers, Sers Eltons Džons, Billijs Aidols, Deivs Navarro, Marks Tremonti un daudzi citi.

