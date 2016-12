Pēdējos 15 gadus Mortens Kvenilds ir bijis viens no radošākajiem, inovatīvākajiem un pārsteidzošākajiem mūziķiem Eiropas džezā un tai radniecīgajā mūzikā. Viņš bijis vairāku mūziķu kolektīvu dalībnieks un piedalījies vairāk nekā 50 albumu ierakstos – kopā ar Arvi Henriksenu (Arve Henriksen), Nilsu Peteru Molvēru (Nils Petter Molvær), kolektīviem "Shining", "Jagga Jazzist", "Magical Orchestra" un citiem.

Mortena pēdējā laika pūles saistītas ar tā dēvēto "hipersonisko klavieru" ('The HyPer(sonal) Piano' – angļu val.) izveidi un attīstīšanu. Proti, viņš strādā pie klasisko akustisko klavieru skaņu paletes paplašināšanas, tajās integrējot dažādas mehāniskas un elektroniskas palīgierīces. Mūziķa neparastās kompozīcijas un īpašā pieeja improvizācijai veido jaunu un oriģinālu skaņas pasauli īstā un nesamākslotā izpildījumā. Kvenilda projekts tiek īstenots Norvēģijas Mūzikas akadēmijā ar Mākslinieciskās izpētes programmas atbalstu.

Albums "Personal Piano" klajā nāca 2015. gada oktobrī un tika nominēts "Spellemannsprisen" jeb "norvēģu Grammy" balvai divās kategorijās. To atzinīgi novērtēja arī angliski rakstošā mūzikas prese. Žurnāls "UNCUT" tam iedeva astoņas zvaigznes no desmit, salīdzinot Mortena pieeju klaviermūzikai ar to, ko piekopj arī Nils Frāms (Nils Frahm). Žurnāls "Mojo" to nosauca par "episku" un novērtēja ar 4 piecu ballu skalā.

Mortena mūzikā mijiedarbojas viņa balss ar instrumenta dabīgo un tehnisko skanējumu.

"Mēs gribam popmūziku. Mēs gribam melodijas. Mēs gribam pretsparu. Mēs gribam troksni," par mākslinieka mūziku raksta viņa pārstāvji. "Mēs gribam bērzus, apātiju, bērnus, sniegu, Džeimsu Bleiku, vārdus, mežu, "Radiohead", plastmasu, skriešanu, stomīšanos, bērnu, priedes, melanholiju, ceļošanu, ceļošanu par daudz, neceļošanu, ceļošanu uz nepareizajām vietām, būdiņu, pelnus, Olivjē Mesiānu, nezināšanu, metālus, elektronus, eiforiju, pārdomas, slēpes, pagrīdi, Murakami, kajaku, zemi, laukus, būšanu laukos, tumšus akordus un mirdzošu satraukumu."

Biļetes uz Mortena Kvenilda koncertu 3. februārī teātra nama "Jūras vārti" Jaunajā zālē nopērkamas "Biļešu Serviss" tīklā. Pārdošanā ierobežots skaits nenumurētu sēdvietu.