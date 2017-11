Mūzikas un mākslas festivāla "Bildes" koncertu sērijā mūzikas namā "Daile", Krišjāņa Barona ielā 31, 14. novembrī notiks blūza koncerts. Tas ir viens no retajiem pasākumiem, kas pulcē vienuviet labākos pašmāju blūzmeņus, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji no "Bilžu biroja".

Koncertu vadīs Jānis Bukums un tajā uzstāsies "Big Eye Bee", Ainars Pūpols un "π Blues", Jānis Vanadziņš, "The Blues Gang", "Vocada", "Lavrix Blues Band", Ieva Kākule un "B.B.Max Band", "RMO Trio", Vjačeslavs Mitrohins, Ieva Sutugova, "Exiled in Brussels", "Rahu the Fool" u.c.

Grūti iedomāties "Bilžu" blūza koncertu bez Latvijas blūza krusttēva Jāņa Vanadziņa. Viņš būs klāt arī šoreiz un kā allaž nolēmis sagatavot kādu jaunu pārsteigumu. "Mani ļoti priecē tas, ka blūza koncerti "Bildēs" ir jau gadiem ilgi. Šoreiz piedāvāšu tādu salikto projektu. Proti, vispopulārākais ir blūzroks, kas tiek drillēts uz nebēdu visā Eiropā. Taču blūza aizsācēji mēdz teikt – kas tas par blūzu, kas tiek spēlēts pēc notīm? Tāda ir Eiropas mūzikas tradīcija, tādēļ brīžiem sanāk tā pārāk precīzi. Īstais blūzs tomēr ir dirty, kur gadās arī netrāpīt pa īstajām notīm. Tādēļ man būs sastāvs, kurā bez ģitārām būs arī tādi instrumenti kā kontrabass un vijole. Tāda vieglā artilērija. Pārsvarā koncertā būs smagā artilērija, tāpēc piedāvāšu kaut ko atšķirīgu. Un būs arī mana jaunā vokālā simpātija – dziedātāja Līva Drēviņa. Es viņu vērtēju ļoti augstu, lai arī sadarbojamies tikai pāris mēnešus. Atradu viņu Liepājā, koncertējot "Fontaine Palace" klubā. Piedāvāsim dažus muzikālus pārsteigumus. Taču īpaši vēlos uzsvērt to, ka šajos koncertos uzrodas jauni, talantīgi mūziķi. Tas mani priecē visvairāk, jo pierāda, ka neesmu dzīvojis veltīgi."

Ar vienu no saviem jaunajiem projektiem "RMO Trio" uzstāsies Oskars Stolse-Semerovs, kurš agrāk bija zināms kā "Latvian Blues Band" dalībnieks ar mutes harmoniku jostu un kopdarbībā ar džezfanka grupu "Very Cool People" un vēl citiem mūziķiem pierādījis sevi arī kā lielisks blūza vokālists. "Vēl nav priekšstata, ko tieši piedāvāsim festivāla koncertā, kā jau tas blūzā pienākas. Būsim mirkļa vadīti! "RMO Trio" ir projekts, kas piedāvā akustisku blūzu ar ģitārām un mutes harmonikām. Un, protams, arī balsi. Cenšamies pieturēties pie autentiskā blūza, bet, kā jau mūsu laikos, mums mēdz nākt talkā arī elektronika. Pagājušogad pierādījās, ka blūza koncertam "Bildēs" ir atrasta lieliska vieta – mūzikas nams "Daile". Tur ir mājīgi un šāds koncerts tur perfekti iederas. Priecē, ka katru gadu nāk klāt arī kāds jauns blūza mūziķu sastāvs un tas šo pasākumu padara arvien interesantāku. Blūzs Latvijā nemirst, jo vai tad kaut kas tāds vispār var mirt?"

Visneparastākie koncerta dalībnieki noteikti būs mazliet huligāniskā folkblūza izpildītāji "Rahu the Fool" ar Pēteri Narubinu priekšgalā. "Mēs "Bildēs" uzstāsimies otro reizi un gaidām to ar nepacietību. Grupai kopš spēlēšanas festivālā pērn nedaudz pamainījies sastāvs. Tagad mums kontrabasu spēlē meitene – Mūzikas akadēmijas studente Evita Bambāne. Koncertā izpildīsim gan savu mūziku, gan atpazīstamus vecā stila blūziņus pusakustiskā stilā, kas ir virzīti uz jugband un ragtime mūzikas pusi. Esam atšķirīgi no šodienas ierastā blūza un blūzroka. Mums ir arī tāds neierasts instruments kā veļas dēlis! Es pats gan spēlēju ierastāku instrumentu – ģitāru. Kādreiz vecāki mani veda uz blūza koncertiem "Bildēs" tieši tā iemesla dēļ, ka mācījos spēlēt ģitāru. Man ļoti iepatikās blūzs un katru gadu gaidīju tieši šo "Bilžu" koncertu. Tad šajos koncertos sāka spēlēt jau daži draugi un tagad esmu uz šīs skatuves arī pats kopā ar saviem draugiem. Šis ir patīkams pasākums, kurā satiekas savējie. Kādam varbūt blūzs asociējas tikai ar veciem onkuļiem, bet, redz', to spēlējam arī mēs – jauni puikas un meitenes."

Pavisam neparastu projektu "Exiled in Brussels" piedāvās īsti eiroparlamentārieši. "Blūzs patīk gan man, gan maniem kolēģiem, tāpēc no darba brīvajā laikā mēs to labprāt uzspēlējam," saka grupas dalībnieks, Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle. ""Bilžu" jau gadiem organizētie konkrēta stila koncerti ir ļoti laba tradīcija. Man bija tas prieks pirms dažiem gadiem blūza koncertā uzspēlēt kopā ar "Coolmans Report", kuri tagad visi četri mācās Bērklija Mūzikas koledžā Bostonā. Šoreiz spēlēšu kopā ar kolēģiem – Eiropas Konservatīvo un reformistu grupas vadītāju Saīdu Kamalu no Lielbritānijas un sabiedrisko attiecību vadītāju Eiropas Parlamentā Janu Krelinu no Čehijas. Esam pieaicinājuši arī Kārli Būmeisteru, kuru mēs šoreiz, kā profesionālāko no mums, pielikām pie bungām! Domāju, ka skanēsim kolorīti. Piedāvāsim diezgan izteiktu klasiku – ļoti labi zināmu Džona Lī Hūkera dziesmu, vienu agrīnā "ZZ Top" skaņdarbu, kaut ko arī no deltas blūza, izmantojot ģitāras rezonatoru un slaidu… Aicinu publiku mūs pārāk nekritizēt, jo tomēr nespēlējam kopā pārāk bieži."

Blūza koncerts šogad vispār solās būt pārsteigumiem bagāts, jo tajā savus spēkus šajā žanrā izmēģinās arī dziedātāja Ieva Sutugova, Vjačeslavs Mitrohins blūzā apspēlēs nemirstīgās "bītlu" melodijas un arī pārējie dalībnieki piedāvās festivālam īpaši sagatavotus priekšnesumus.

Blūza koncerta sākums mūzikas namā "Daile" plkst. 19.00.

Jau ziņots, ka festivāls "Bildes" šogad notiek no 5. līdz 25. novembrim. Kopumā ir iespēja apmeklēt deviņus koncertus, kas norisinās četrās Rīgas vietās – mūzikas klubā "Kaļķu vārti", Spīķeru koncertzālē, mūzikas namā "Daile" un Kongresu namā, kā arī 24. un 25. novembrī apskatīt "Bilžu" mākslas izstādi "Instrumenti. Pārvērtības" Kongresu nama foajē.

Biļetes uz visiem festivāla koncertiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.