Festivālā 'Bildes 2017' notiks jauno grupu un veterānu kopprojektu koncerts

Piektdien, 24. novembrī, pulksten 19.00, Rīgas Kongresu namā notiks jauno grupu un "Bilžu" veterānu kopprojektu koncerts, kuru jau tradicionāli vadīs Andris Freidenfelds, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Koncertā uzstāsies "Spole" un Valdis Rundzāns, "Mēnessputni" un Guntars Mucenieks, "Nando" un Nils Īle, "Četri vienā" un Andris Ābelīte, "R 45.vsk." un Horens Stalbe, "The Creek" un Gundars Rullis, "NorMoon" un Normunds Jakušonoks, "Strapon" un Dambis, "Cryin' White" un Urbix, "Flying Bra" un Karīna Tatarinova, "Fools on Parade" un Atis Ieviņš, Madara Dzintara un Imants Vanzovičs, "Audru" un Edgars Šubrovskis, "Matek" un Jana Čakste, "Raiņa iela 11" un Kārlis Kazāks, "Refleksija" un Raimonds Bartaševičs, "The Missing" un Ēriks Budēvics, "Lureaway" un Gvido Linga, "Careless Afterlife" u.c. Kopprojekti izpildīs gan savu, gan pieaicinātā veterāna dziesmu.

Gvido Linga šogad uzstāsies kopā ar krievvalodīgo jauniešu grupu "Lureaway", kas spēlē simfoniskā metāla stila mūziku, kā galveno pērli izceļot Jevgēņijas Korkinas operdziedātājas cienīgo balsi. "Man šogad ir tāda dubulta prieka sajūta, jo sevi jau pieteikušo grupu un radošo personību kopkoncertā piedalījās arī mans dēls Svens Linga, kurš dzied un spēlē ģitāru grupā "Ad Libitum"," saka Gvido. "Jauno grupu un veterānu kopprojektu koncertā uzstāšos kopā ar jauniešiem, kuri jau kādu laiku paši izpilda "Lingas" dziesmu "Spārni". Man patīk, kā viņi ir izmainījuši tās dziesmas raksturu. Man tika piedāvātas vairākas grupas, ar kurām uzstāties, bet šī mani pārsteidza ar mūsu dziesmu operas balsī un ar dubultām bungām. Ļoti interesanti! Vienīgais mans noteikums bija, ka iesaistos šajā projektā kopā ar grupas "Linga" ģitāristu Melno jeb Edgaru Ķauķi. Katrai grupai ir savs raksturs. Arī "Lureaway". Un tas ir forši. Man negribas izjaukt viņu domāšanas un pasniegšanas veidu. Taču Melnais man ir vajadzīgs drošībai, lai es spētu noturēt arī savu līniju, bet neizjaucot kopējo ideju. Tas varbūt izklausās jocīgi, bet domāju, ka kopā skanēs ļoti labi."

Foto: Dāvids Jukonis

Par stipri vien atšķirīgu un krietni saulaināku priekšnesumu būs parūpējies Horens Stalbe kopā ar muzikālās 45. vidusskolas audzēkņiem. Kā zināms, Horens pēdējos gados izteikti pievērsies regeja mūzikai un gana populārs kļuvis viņa un grupas "Oranžās brīvdienas" līdera Inta Ķergalvja duets "Riga Reggae". Tā lielākais hits "Zvans pie durvīm" tad arī tiks izpildīts "Bildēs". "Esam uztaisījuši ļoti skaistu "Zvans pie durvīm" versiju," saka Horens. "Ir kolosāli, ka "Bildēs" ir šādi koncerti, kuros jauniešiem ir iespēja uzstāties tik lielai auditorijai. Un tāpat ir lieliski, ka jaunie var uzspēlēt kopā ar vecajiem un vecie ar jaunajiem. Tā rodas iedvesma. 45. vidusskolu pārstāvēs 11. un 12. klases skolēni, ar kuriem ir ļoti viegli saspēlēties. Mēs pierādīsim, ka regeja revolūcija turpinās!"

Foto: Veronika Simoņenkova

Smagā metāla apvienības "Relicseed" līderis un šā gada festivāla jauno dziesminieku koncerta dalībnieks Edgars Rakovskis par jauno grupu un "Bilžu" veterānu kopprojektu koncertu piebilst: ""Bildes" ir lieliska vieta, kur nonākt tiem, kuriem vēl nav lielās skatuves pieredzes. Atceros, kā mēs paši debitējām 2006. gadā, kad uzstājāmies kopā ar Igo. Tā bija mūsu pirmā adekvātā koncertpieredze. Tas nebija pagrabs ar pieciem cilvēkiem vai pašdarbnieku festivāliņš. Tā bija laba aparatūra, liela skatuve un daudz cilvēku, kuri atnākuši paklausīties, ja ne konkrēti tevi, tad vispār jaunos. Un attiecīgi viņi visi klausās arī to, ko spēlē tu. Šis ir būtībā vienīgais lielais festivāls Latvijā, kas ir gatavs dot iespēju grupām bez lielas pieredzes."

Foto: Baiba Ralle

Festivāls "Bildes" šogad notiek no 5. līdz 25. novembrim. Kopumā ir iespēja apmeklēt deviņus koncertus, kas norisinās četrās Rīgas vietās – mūzikas klubā "Kaļķu vārti", Spīķeru koncertzālē, mūzikas namā "Daile" un Kongresu namā, kā arī 24. un 25. novembrī apskatīt "Bilžu" mākslas izstādi "Instrumenti. Pārvērtības" Kongresu nama foajē.

Biļetes uz visiem festivāla koncertiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.