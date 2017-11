Festivālā 'Bildes 2017' notiks tradicionālais jauno dziesminieku koncerts

8. novembrī pulksten 19.00 mūzikas un mākslas festivāla "Bildes" koncertu sērijā Vecrīgas klubā "Kaļķu vārti", Kaļķu ielā 11a, notiks jauno dziesminieku koncerts, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

Jauno dziesminieku koncertu, kas jau ir kļuvusi par vienu no festivāla tradīcijām, vadīs dziesminieks un kādreiz populārās grupas "Ēnas" solists Lauris Valters un tajā uzstāsies Kārlis Kazāks, Mikus Frišfelds, Mārtiņš Križevics, Gatis Zotovs, Mikus Straume, Edgars Rakovskis, Matīss Skrebelis, Anita Zambare un Helvijs Kārkliņš, Henrijs Mucenieks, Dārta Legzdiņa, Madara Murņikova, Enriko Plivčs, Renārs Veličko, Guna Pūcīte, Laura Lo, Kintija Gerda Alpe un Jānis Irbe.

"Jauno dziesminieku koncerti kļuvuši par vēl vienu lielisku "Bilžu" tradīciju. Ir mūziķi, kuri tajos piedalās jau vairākus gadus, kā tas ir arī manā gadījumā, bet ir arī tādi, kuri uzstājas pirmoreiz. Par to vienmēr vislielākais prieks. Un šogad būs pavisam jauns prieks ne tikai pašam uzspēlēt, bet arī pieteikt pārējos koncerta dalībniekus. Šie koncerti vienmēr izvēršas par baudāmiem muzikālajiem vakariem. Katrs dziesminieks ir ar savu atšķirīgu skatījumu uz dzīvi un mūziku. Kopumā šis ir gan gados, gan idejās jaunu mūziķu vakars. Daudzi mūziķi debiju "Bildēs" piedzīvo tieši jauno dziesminieku koncertā. Muzikālās ievirzes tajā veidojas dažādas – kāds pavelk noskaņu uz balāžu pusi, cits vairāk uz tautas mūziku, vēl kāds cits piedāvā kaut ko regejiskāku vai jestrāku. Garlaicīgi nav. Pats cenšos izpildīt savas jaunākās dziesmas, kas tapušas pēdējā gada laikā, jo klausītāji uz šo koncertu nāk iepazīties ar kaut ko svaigu, kas vēl nav skanējis radio," stāsta L. Valters.

Foto: Inese Grizāne

Viens no zināmākajiem koncerta dalībniekiem būs arī kādreizējais grupas "Oceanfall" līderis, dziesminieks Kārlis Kazāks. "Bildes" ir fenomens. Nekur citur es vienā koncertreizē nevaru satikt Miku Straumi, Miku Frišfeldu un vēl daudzus citus. Jauno dziesminieku koncerts šādām satikšanās reizēm ir kā radīts. Šis koncerts no folkkoncerta jeb veco dziesminieku koncerta atšķiras ar to, par ko tiek dziedāts. Jaunie dziesminieki lielākoties dzied par meklējumiem. Veco dziesminieku koncertā ir jau tāds gatavs skats uz dzīvi. Es teiktu, ka jauno dziesminieku koncertā klausītājam ir grūtāks uzdevums, jo ir jāpiedalās saturā. Būtībā jārada līdzi tā noskaņa. Es pats nekad speciāli negatavojos, uzkāpju uz skatuves un tikai tad saprotu, ko gribu dziedāt. Dziesminieku formāts tam ir ļoti piemērots. Šis koncerts ir klausītājiem, kuriem patīk kaut ko meklēt un jaunu atrast."

Sev neierastāku, proti, akustiskāku programmu šoreiz piedāvās smagā metāla apvienības "Relicseed" līderis un rokmūzikas festivāla "Klang" organizētājs Edgars Rakovskis. "Kā dziesminieks "Bildēs" piedalīšos jau otro gadu pēc kārtas. Šoreiz spēlēšu divatā ar brāli Pēteri Trasūnu, kurš ir altists. Izpildīsim manus akustiskos skaņdarbus, kas nav grupas dziesmu pārlikumi. Jauno dziesminieku koncerts ir lieliska iespēja uzspēlēt savas jaunās dziesmas. Nevaru izdomāt alternatīvu, kurā festivālā es vēl varētu to izdarīt," atklāj Rakovskis.

Foto: Baiba Ralle

Festivāls "Bildes" šogad notiek no 5. līdz 25. novembrim. Kopumā ir iespēja apmeklēt deviņus koncertus, kas norisinās četrās Rīgas vietās – mūzikas klubā "Kaļķu vārti", Spīķeru koncertzālē, mūzikas namā "Daile" un Kongresu namā, kā arī 24. un 25. novembrī apskatīt "Bilžu" mākslas izstādi "Instrumenti. Pārvērtības" Kongresu nama foajē.

