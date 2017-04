Festivālā "Devilstone", kas jau devīto reizi norisināsies Anīkščos, Lietuvā, no 13. līdz 16. jūlijam, piedāvās līdz šim reti festivāla kontekstā dzirdētu skanējumu– melodisku metalcore / deathcore / melodic death metal. Uz ekstremālajai mūzikai veltītās "Rietumu" skatuves kāps Vācijas modernās metāla skatuves lepnums "Heaven Shall Burn", kas citu starpā izceļas ar savu netipisko, par "straight-edge" dēvējamo dzīvesveidu, kā arī ar agresīvu un melodisku mūziku, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Kopš 1996. gada pastāvošais kolektīvs jau ir sakrājis palielu diskogrāfiju. Savu pēdējo albumu viņi izdeva pagājušā rudenī, un tagad dodas tūrē. Uzstāšanās uz lielāko festivālu skatuvēm, no Dienvidamerikas līdz Eiropai, izpārdotas biļetes uz koncertiem, miljoniem videoierakstu skatījumu un jaunākās tūres plāni koncertēt kopā ar populārajiem kolēģiem "Korn" – tā ir "Heaven Shall Burn" pēdējā laika realitāte.

Ekstremālais vāciešu kolektīvs piesaista uzmanību ne vien ar savu produktivitāti un veiksmi. Viņu mūzika ir izteikti ideoloģiska, mūziķi ar dziesmu tekstiem pauž uzskatus par sociālo vienlīdzību, iztirzā ekoloģiskās problēmas, pasaulē valdošo netaisnību, diskrimināciju. Grupa cīnās par sieviešu tiesībām, kategoriski nosoda rasismu, nežēlīgu rīkošanos ar dzīvniekiem, medības.

Jau ziņots, ka kopumā festivālā piedalīsies ap 50 grupas un mūziķi. To vidū beļģu grupas "Oathbreaker", "Raketkanon" un "Kapitan Korsakov", kā arī post-punk grupa "Soviet Soviet" no Itālijas, romantiskais cold wave duets "Tampers", somu goti ex."Beastmilk", pašlaik "Grave Pleasures", Baltijas valstīs iecienītie francūži "Alcest", vācu death metāla grupa "Deserted Fear", islandieši "Sólstafir", Sanktpēterburgas shoegaze pārstāvji "Show Me A Dinosaur" un zviedri "Truckfighters", kā arī indie rock grupa no Lielbritānijas – "Tall Ships".

Biļetes uz festivālu nopērkamas www.ticketshop.lv.