No 23. līdz 26. maijam Rīgā, klubā "Hamlets", Jāņa sētā 5, notiks Denisa Paškeviča saksofonu festivāls "Jazz Room", kurā uzstāsies gan pašmāju, gan ārzemju mākslinieki. Vēl viens koncerts notiks arī uz kuģīša "Rīgas pērle". Festivāla īpašais notikums būs "Riga Winds Pashkevich Signature" tenora saksofona modelis, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Tas būs unikāls notikums visas Baltijas mērogā, jo līdz šim šajā reģionā vēl nav veidots pūšaminstruments vienam konkrētam džeza mūziķim. Saksofona prezentācijas notiks 23. un 24. maijā pulksten 13.00 "Hamletā", kur ikvienam būs iespēja gan apskatīt, gan arī izmēģināt jauno instrumentu, ko radījis meistars Bernd Schille. Viņš jau 30 gadus veido koka pūšaminstrumentus un strādājis par meistaru daudzās zināmās darbnīcās Šveicē, ASV, Kanādā un Japānā.

"Riga Winds Pashkevich Signature" ir limitēts izdevums, jo ir roku darbs un tiek īpaši pielāgots mūziķim. Deniss par jauno saksofonu saka: "Dizains ir mūsu kopēji iztrādāts ar Berndu Šilli. Skaņas izstrāde ir dažādu būvniecības disciplīnu apkopojums un viens no svarīgākajiem aspektiem, ko mēs meklējām, ir instrumenta rezonanse. Ir arī savs izstrādes noslēpums, īpašu šodienas tehnoloģiju pielietojums metāla apstrādei, kas dod spēcīgu rezultātu – plašu skaņas rezonansi un dinamiku."

23. maijā pulksten 19.30 "Hamletā" notiks "Jazz Room" jam session, kuras vadītājs būs Deniss Paškevičs un ritma grupu veidos viņa kvarteta mūziķi. Kā jau ierasts, jam session aicināts piedalīties ikviens "džemot" gribētājs. Jam session dalībniekiem ieeja bez maksas.

24. maijā pulksten 19.30 "Hamletā" norisināsies amerikāņu džeza dziedātāja JD Walter, krievu pianista Andreja Kondakova un pašmāju saksofonista Denisa Paškeviča koncerts. JD Walter ir mūzikas inovators. Viņa stils ir unikāls un JD Walter jau kļuvis par patstāvīgu fenomenu uz džeza skatuves. Savukārt Andrejs Kondakovs ir viens no spilgtākajiem krievu džeza komponistiem un pianistiem. Viņa nevainojamā uzstāšanās tehnika un patiesā vēlme būt atvērtam dažādiem mūzikas virzieniem un eksperimentiem padarījusi Andreju Kondakovu par goda viesi dažādos džeza festivālos, klubos un starptautiskos projektos. Bet Deniss Paškevičs, kā zināms, ir viens no vadošajiem latviešu džeza mūziķiem – saksofonists, flautists, komponists, producents un skolotājs mūsdienu improvizācijas un džeza mūzikā, kurš guvis nozīmīgu starptautisko atzinību, kļūstot par piecu saksofonzīmolu oficiālo mākslinieku.

25. maijā pulksten 19.30 "Hamletā" notiks koncerts par godu četru valstu simtgadei – "Tenor Legacy: Celebrating 100". Koncertā uzstāsies četri tenorsaksofonisti: Liutauras Janušaitis no Lietuvas, Villu Veski no Igaunijas, Timo Lassi no Somijas un Deniss Paškevičs, kurš pārstāvēs Latviju. Liutauras Janušaitis ir multiinstrumentālists, aranžētājs, komponists un producents, viens no top mūziķiem uz Lietuvas džeza skatuves. Villu Veski ir muzikāls erudīts un matemātiķis. Viņa daudzpusība kā mūziķim, komponistam un mākslu mīļotājam ir iespaidīga un viņš vienlīdz labi spēlē visu – no vecā svinga līdz etnodžezam un fankam. Somija savu neatkarības simtgadi gan nosvinēja jau pagājušajā gadā, taču tas neliedz svinības turpināt un par to parūpēsies viens no vadošajiem māksliniekiem Helsinku džeza pasaulē – Timo Lassi. Arī viņš ir daudzpusīgs mūziķis, kurš spēlē tikpat labi sešdesmito gadu soulmūziku un latīņu džezu, kā elektronizētu džezu un pat hiphopu. Saksofonistiem pievienosies arī izcilais vācu komponists, producents un trompetists/pianists Sebastians Studņickis, puertorikāņu izcelsmes amerikāņu džeza ģitārists Nefs Irizarijs, kā arī divi Latvijas jaunās paaudzes vieni no spilgtākajiem mūziķiem – basists Reinis Ozoliņš un Briselē dzīvojošais bundzinieks Mareks Logins.

Pēc koncerta pulksten 23.00 notiks arī "Tenor Legacy" jam session uz restorānkuģīša "Rīgas pērle", kas dosies ceļā no piestātnes 11. novembra krastmalā pie Vanšu tilta. Uz klāja varēs kāpt jau no pulksten 22.00, tauvas tiks atsietas pulksten 23.00 un brauciens ilgs trīs stundas.

Festivāla noslēgumā 26. maijā pulksten 19.30 "Hamletā" notiks Sebastiana Studņicka koncerts. Tā pirmajā daļā būs viņa solo uzstāšanās, bet otrajā Studņickim pievienosies Deniss Paškevičs ar savu kvartetu.

