Festivālā 'Porta' uzstāsies ukraiņu elektrofolka grupa 'Onuka'

Foto: Publicitātes foto

Pasaules mūzikas festivālā "Porta" programmu papildina viena no šī brīža spilgtākajām elektrofolka grupām "Onuka" no Ukrainas, kā arī apvienība "Shono" no Burjatijas. Šie mākslinieki uzstāsies 12. novembrī Vidzemes koncertzālē "Cēsis", portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.