Vienlaikus festivāla organizatori uzsver, ka festivāla programma, tai skaitā trīs festivāla noslēguma koncerti "Salut d'Amour" ar pasaules opernamu zvaigznes, dziedātājas Marinas Rebekas dalību norisināsies pēc iepriekš izsludinātās programmas. Marinas Rebekas sniegumā varēs dzirdēt Vēstules skatu no Pētera Čaikovska operas "Jevgeņijs Oņegins" un Elizabetes āriju "Dich, teure Halle" no Riharda Vāgnera operas "Tahneizers". Koncerta īpašais brīdis – valsts simtgades godinājums ar Jāņa Mediņa slaveno Āriju no Trešās orķestra svītas. Šo latviešu simfoniskās mūzikas simbolu jaunā veidolā licis pieredzējušais Liepājas diriģents un aranžētājs Jēkabs Ozoliņš – starp orķestra instrumentiem viņš ieaudis vokalīzi sievietes balsij, un jaunās versijas pirmatskaņotājas gods būs Marinai Rebekai.

Latvijas festivāla orķestra sniegumā skanēs Riharda Vāgnera operas "Rienci" karaliskais ievads, klausītāju iemīļotais Valsis no Pētera Čaikovska baleta "Gulbju ezers" un taktis no Sergeja Prokofjeva baleta "Romeo un Džuljeta" Karela Marka Šišona sakārtojumā.

Latvijas Festivāla orķestrī "Šalc" laikā pulcēsies izcila, starptautiski daudzveidīga mūziķu komanda. Orķestra sastāvā muzicē Amsterdamas Karaliskā "Concertgebouw" orķestra čellu grupas koncertmeistara vietnieks Johans van Īrsels, otro vijoļu grupas mūziķe Annabeta Veba un mežragu grupas koncertmeistars Laurenss Vaudenbergs, Jevgēņija Svetlanova Krievijas valsts simfoniskā orķestra koncertmeistars Sergejs Grišins, Sanktpēterburgas filharmonijas Akadēmiskā simfoniskā orķestra altu grupas koncertmeistars Andrejs Dogadins un kontrabasu grupas otrais koncertmeistars Rostislavs Jakovļevs, kā arī daudzi izcili mūziķi no Latvijas un citām Eiropas valstīm.

Jau 17. jūlijā, festivāla atklāšanas koncertā "Maģiskais reālisms" koncertzālē "Lielais dzintars" sanākusī publika ar stāvovācijām sveica vienu no pasaules izcilākajiem trompetistiem, leģendāro zviedru mūziķi Hokanu Hardenbergeru, kurš uzstājās kopā ar enerģisko skotu sitaminstrumentālistu Kolinu Kariju.

Guntis Kuzma ir LNSO diriģents un JVLMA Koka pūšaminstrumentu klases vadītājs. Bijis LNSO klarnešu grupas koncertmeistars no 2008. līdz 2014. gadam un Valsts kamerorķestra "Sinfonietta Rīga" pirmā klarnete no orķestra dibināšanas 2006. gadā līdz 2016. gadam.

Gunta Kuzmas diriģenta karjera sākās 2007. gadā. Vienā no saviem pirmajiem koncertiem ar "Sinfonietta Rīga" Guntis vadīja Marinas Gribinčikas Obojas koncerta "Voyager" pirmatskaņojumu. Regulāri diriģē "Sinfonia concertante" programmas, kurās bieži iekļauti Latvijas komponistu opusi. LNSO mūziķu priekšā Guntis Kuzma stājies, vadot koka pūšaminstrumentu un stīginstrumentu sastāvus. Koncertējis ASV, Dānijā, Zviedrijā, Lietuvā, Ukrainā, Vācijā, Polijā u. c.

Guntis Kuzma mācījies Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā pie Gunāra Kļaviņa, JVLMA pie Ģirta Pāžes, ieguvis maģistra grādu Sigurda Circeņa klasē. Studējis arī pie Šella Stīvensona un Edvarda Brunnera. JVLMA apguvis simfoniskā orķestra diriģēšanu Mārtiņa Ozoliņa klasē (bakalaura grāds 2014. gada jūnijā). Patlaban turpina studijas JVLMA maģistrantūrā Andra Vecumnieka klasē. Diriģēšanas prasmes papildinājis pie Žolta Naģa un Luca Kēlera.