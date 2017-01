Ikgadējā festivālā " Saxophonia ", kas notiks no 14. līdz 25. februārim, klausītājus priecēs pasaules džeza zvaigznes no Austrijas, Francijas, Kanādas, Norvēģijas un ASV, kā arī Rīgas saksofonu kvartets, Latvijas Radio bigbends, "Sinfonietta Rīga" un Latvijas Radio koris, portālu "Delfi" informē VSIA "Latvijas Koncerti".

Festivāla koncertos skanēs spilgtas improvizācijas, cittautu melodijas džeza aranžijās, Justes Janulītes, Riharda Zaļupes un Ērika Ešenvalda jaundarbi.

Festivālu "Saxophonia" 14. februārī Spīķeru koncertzālē atklās ansamblis "Five Sax" (Austrija). Koncertā "Vīns un mūzika" Valentīndienas vakara noskaņās ar mūziku no pasaulslavenām kino lentēm, tostarp "Gredzenu pavēlnieks" un "Kapteinis Āķis", "Ledus sirds" un "Harijs Poters un filozofu akmens", kā arī ar melodijām no Austrijā uzņemtām filmām klausītājus uzrunās "Five Sax" – viens no trakulīgākajiem un aizrautīgākajiem saksofonu ansambļiem, kurā apvienojušies izcili sava instrumenta spēles meistari, kas ne reizi vien saņēmuši balvas starptautiskos konkursos visā pasaulē.

Savukārt 16. februārī Spīķeru koncertzālē Latvijas Radio bigbends muzicēs kopā ar kanādiešu saksofonistu, komponistu un diriģentu – Jāni Steprānu.

18. februārī Lielajā ģildē saksofona virtuoza – francūža Aleksandra Duazī rokās būs šveicieša Franka Martēna mūzika, savukārt latviešu saksofoniste Katrīna Kivliniece atgādinās par spožo Ģederta Ramana Saksofonkoncertu, kas savulaik panākumus nesis leģendārajam Alnim Zaķim. Viļņā dzimušais saksofonists Arvīds Kazlausks piedāvās lietuvietes Justes Janulītes jaundarbu. Koncertā spēlēs "Sinfonietta Rīga" un Rīgas saksofonu kvartets.

Vakara noslēdzošos akordus jaunā skaņu partitūrā saksofona kvartetam, kamerorķestrim un elektronikai sarūpējis latviešu ambientās mūzikas komponists Rihards Zaļupe.

23. februārī Spīķeru koncertzālē muzicēs norvēģu mākslinieks – saksofonists Rolfs Ēriks Nīstrems un āfrikāņu tradicionālo instrumentu virtuozs, dziedātājs Kouame Sereba.

24. februārī Rīgas Sv. Jāņa baznīcā varēs dzirdēt Latvijas Radio kori, Rīgas saksofona kvartetu un saksofonistu Žanu Pjēru Baralioli no Francijas. Koncerta programmā Johana Sebastiāna Baha, Riharda Dubras, Ģerģa Ligeti skaņdarbi, kā arī Armanda Aleksandravičusa un Ērika Ešenvalda darbu pirmatskaņojumi.

Festivālu "Saxophonia" 25. februārī kinoteātrī "Splendid Palace" noslēgs viens no ievērojamākajiem pasaules saksofonistiem - Šeimass Bleiks no ASV. Viņš ir izcilo džeza saksofonistu – Boba Mincera un Maikla Brekera ideju turpinātājs, leģendārā Teloniusa Monka starptautiskā džeza saksofonu konkursa laureāts, kura sirds pieder aizvadītā gadsimta 80.–90. gadu džeza meinstrīmam (contemporary jazz). Kā uzsver festivāla rīkotāji, Bleika kompozīcijas raksturo izsmalcinātība un nereti pārdroša, spilgta improvizācija, kas apvienojas ar lipīgu aizrautīgumu un apskaužamu virtuozitāti.

Divdesmit piecu gadu rūdījums modernā džeza pasaulē izsmalcinājis Šeimasa Bleika kompozīcijas sajūtu, viņš ir vairāku džeza apvienību mūziķis un viņa vadībā ieskaņoti jau sešpadsmit skaņu ierakstu albumi. To vidū arī jaunākais veikums – 2015. gada nogalē klajā laistais "Superconductor", kurā liela loma piešķirta elektronikas un tieši EWI (Electronic Wind Instrument) pielietojumam. Rīgas klausītājiem šī programma sagatavota īpaši Latvijas Radio bigbendam veidotās aranžijās, ko papildinās "Grammy" mūzikas ierakstu balvai nominētās Ņujorkas elektroniskās mūzikas grupas "Brazilian Girls" soliste, komponiste un aktrise Sabīna Šuba.

Biļetes uz festivāla koncertiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.