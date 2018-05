Pēc vairākkārtējiem pastāvīgo festivāla "Summertime – aicina Inese Galante" apmeklētāju lūgumiem, viens no Krievijas atpazīstamākajiem džeza pianistiem – Daniils Krēmers atgriezīsies Jūrmalā. Šoreiz tandēmā ar Krievijas vadošo saksofonistu un džeza virtuozu Antonu Rumjancevu un viņa kvartetu. Festivāla otrās dienas viesiem būs iespēja klausīties koncertprogrammu, ko atzinīgi novērtējuši klausītāji daudzās Eiropas n Āzijas pilsētās – mūziķi džeza manierē spēlē slavenākās kompozīcijas no tādu leģendāru rokgrupu repertuāra kā "Nirvana", "Queen", "Led Zeppelin" u.c.

"Krievijas saksofonista un džeza virtuoza Antona Rumjanceva koncertprogramma, kas ietver "Nirvana in Jazz", "Queen in Jazz" un "Led Zeppelin in Jazz", izskanējusi un turpina skanēt uz labākajām pasaules koncertzāļu skatuvēm, vienmēr pulcējot pilnas zāles un izpelnoties vētrainas ovācijas. Daudzi džeza mūziķi interpretē labi zināmas dziesmas un melodijas, bet Rumjancevs ir izveidojis veselas programmas, veltot katru no tām attiecīgajai rokgrupai. Mūziķa interpretācijās ir jūtama emocionalitāte un temperaments, turklāt arī cieņa pret leģendārajiem izpildītājiem un viņu dziesmām," raksta festivāla rīkotāji.

Džeza virtuozi Daniils Krēmers un Antona Rumjanceva kvartets uzstāsies Dzintaros 10.augustā. Jau ziņots, ka festivāls "Summertime – aicina Inese Galante" šogad norisināsies no 9. līdz 12.augustam un no 14. līdz15.augustam.

Biļetes uz festivāla "Summertime – aicina Inese Galante" koncertiem pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs visā Latvijā un internetā.