Festivālā 'Vīnes klasika' skanēs Mocarta, Bēthovena un Šūberta skaņdarbi

No 9. līdz 23. februārim norisināsies festivāls "Vīnes klasika", kurā izskanēs Volfganga Amadeja Mocarta Rekviēms un klavierkoncerti, Ludviga van Bēthovena klavieru sonātes, no 19. gadsimta komponistu mūzikas skanēs Franča Šūberta Otrais klavieru trio, bet Jauno Vīnes skolu pārstāvēs Albana Berga "Liriskā svīta", portālu "Delfi" informē festivāla organizētāji no VSIA "Latvijas koncerti".