Rīgas Doma dārzs no 29. jūnija līdz 1. jūlijam, kļūs par brīvdabas koncertzāli un festivāla "Rīgas Ritmi 2017" centrālo koncertu norises vietu. Pirmo brīvdabas koncertu atklās brazīliešu ģitārists Jamandu Kosta (Yamandu Costa), bet turpmākajos koncertos uzstāsies leģendārā amerikāņu blūza māksliniece Rūtija Fostere (Ruthie Foster) un soul-funk grupa no Francijas "Electro Deluxe", portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Pirmais koncerts Rīgas Doma dārzā notiks 29. jūnijā, plkst. 21.00, kad klausītājus iepriecinās Jamandu Kosta, kurš ir viens no jaunākajiem brazīliešu ģitārspēles mākslas pārstāvjiem. Jamandu dzimis mūziķu ģimenē, viņa galvenais instruments ir Brazīlijas slavenā septiņstīgu ģitāra. Viņš sācis mācīties spēlēt ģitāru septiņu gadu vecumā kopā ar tēvu, Algasiru Kostu (Algacir Costa), grupas "Os Fronteiriços" līderi.

Jamandu Kosta izdevis 15 studijas albumus, kā arī saņēmis Latīņamerikas "Grammy" balvu. 2012. gadā Jamandu Kostam tika piešķirta "Cubadisco Inertnational Award" par albumu "Mafuā and Honorable Mention" kā arī "ALBA" apbalvojumus albumam "Linda".

Koncertā piedalīsies arī dziedātāja un komponiste Deimē Arosena (Dayme Arosena).



Nākamais koncerts Doma dārzā notiks 30. jūnijā, kad plkst. 21.00 uz skatuves kāps amerikāņu blūza, gospeļa un soul māksliniece Rūtija Fostere. Koncertā uzstāsies arī itāļu akordeonists Simone Zančini (Simone Zanchini) un Latvijas Radio bigbends.

Rūtija Fostere bijusi nominēta trīs "Grammy" balvām, izdevusi septiņus mūzikas albumus, Fostere ir trīskārtēja "Austin Music Awards" balvas ieguvēja kategorijā "Labākais sieviešu vokāls", četrkārtēja "Blues Music Awards" balvas ieguvēja, kā arī "Living Blues Awards" nominante kategorijā "Labākā māksliniece 2011".

Māksliniece klausītājus vienmēr saviļņo ar spēcīgiem koncertiem, mūzikas pazinēji viņas dziedāšanas manieri pielīdzina tādām vokālistēm kā Bonija Raita (Bonnie Raitt) un Areta Franklina (Aretha Franklin).

Festivālā "Rīgas ritmi" māksliniece pirmatskaņos koncertprogrammu ar Latvijas Radio bigbendu. Koncertā būs dzirdami skaņdarbi no Fosteres albumiem, kā "The Phenomenal Ruthie Foster", "Runaway Soul", "The Truth According to Ruthie Foster", īpašās "Grammy" un "Emmy" balvām nominētā Džona Bīzlija (John Beasley) aranžijās. Kā arī skaņdarbi no pēdējā, 2016. gadā izdotā albuma "Joy Comes Back".



Festivāla trešajā dienā Doma dārzā uzstāsies soul-funk grupa no Francijas "Electro Deluxe". Dibināta 2001. gadā, grupa ir paspējusi laist klajā sešus studijas albumus, iekarot Francijas un Eiropas lielākās skatuves. Ar saviem ekspresīvajiem un emocijām piesātinātajiem priekšnesumiem kļuvusi par vienu no pieprasītākajām mūzikas grupām Eiropas lielākajos džeza un popmūzikas festivālos.

Sākotnēji "Electro Deluxe'' bijis mūziķu kvartets, bet kopš 2010. gada, kad grupai pievienojās solists, ASV dzimušais Džeimss Koplijs (James Copley), grupas skanējums ieguvis citu nokrāsu.

Grupas jaunākais, 2016. gadā, izdotais albums "Circle" iekarojis Francijas radio topu virsotnes. Rīgā grupa prezentēs dziesmas no jaunākā albuma un arī populārākos skaņdarbus no iepriekšējiem albumiem.

Biļetes uz festivāla "Rīgas ritmi 2017" koncertiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.