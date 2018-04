Ceturtdien, 12. aprīlī, pavasara festivāls "Windstream" Lielajā ģildē noslēgsies ar koncertu "Mirklis Morikonem un meitenei no Ipanemas", kurā orķestris "Rīga" diriģenta Valda Butāna vadībā un Aija Vītoliņa izpildīs Ennio Morikones radīto itāļu kinomūziku un Antonio Karlosa Žobima brazīliešu bosanovu, portālu "Delfi" informē orķestra "Rīga" pārstāvji.

Dziedātāja Aija Vītoliņa koncertā uzstāsies ar populārām Antonio Karlosa Žobima dziesmām "Meitene no Ipanemas", "Wave", "Chega De Saudade, Desafinado", "Corcovado", "How Insensitive", kā arī gaidāmas vairākas instrumentālās aranžijas Žobima dziesmām Orķestra "Rīga" bigbenda sniegumā. Neiztikt arī bez Ennio Morikones mūzikas no filmām "Nostromo", "Marko Polo", "Misija", "Reiz rietumos", "Par sauju dolāru", "Vīrietis ar harmonikām", kas veido kontrastainu un plašu ieskatu mākslinieka filmu mūzikas klāstā.

Ennio Morikone (Ennio Morricone) dzimis Romā mūziķu ģimenē un jau sešu gadu vecumā sacerējis pirmo melodiju. 20. gadsimta 50. gados Morikone komponēja akadēmisko mūziku, tostarp kamermūziku un 1957. gadā Koncertu klavierēm ar orķestri, tomēr atpazīstamību viņam atnesa teātra mūzika un vieglās mūzikas aranžējumi radio un TV. 1965. gadā aizsākās Morikones filmu mūzikas plejāde ar režisora Serdžo Leones filmu "Par sauju dolāru", tai sekoja "Labais, ļaunais un neglītais" un "Reiz Amerikā" , 70. gados Morikone sadarbojās ar tādiem Holivudas režisoriem kā Kventīns Tarantīno un Olivers Stouns. Šobrīd Morikones filmu mūzikas partitūru skaits jau pārsniedzis piecus simtus, un daudzas no tām ir godalgotas.

Savukārt Antonio Karloss Žobims, pilnā vārdā Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, ir portugāļu izcelsmes brazīliešu komponists, aranžētājs un dziedātājs. Izveidojis savu individuālu kompozīcijas stilu, kurā sajaucas brazīliešu klasiķa Eitores Villa-Lobuša, franču impresionistu un džeza ietekme. A. K. Žobima devums nozīmīgs ar to, ka tieši viņš džezā ieveda un attīstīja bosanovu – jaunu stilu, kurā apvienojās sambas dejas ritmi ar džezu. Viņa mūziku ieskaņojuši tādi izcili solisti kā Ella Ficdžeralda, Frenks Sinatra, Čiks Korea, Oskars Petersons.

Koncertu vadīs Raitis Zapackis.

Biļetes pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.