Jau publiskotajiem mūziķiem, kuri 20. un 21. oktobrī koncertēs Durbē festivāla "Zemlika" ietvaros, pievienojas arī duets "Endless Roar", itāļu okultās elektroniskās mūzikas pārstāvis "Mai Mai Mai", amerikāņu pianiste Filisa Čena, lietuviešu perkusionists Vlads Dieninis un ambientās elektroniskās mūzikas mākslinieks "Valiska" no Kalgari Kanādā, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

Eksperimentālās mūzikas duetā "Endless Roar" apvienojušies saksofonists Arvīds Kazlausks (Arvydas Kazlauskas) un komponists/vizuālais mākslinieks Džekins Pusons (Jachin Pousson). Savā daiļradē viņi pēta improvizāciju strukturētu vadlīnīju ietvaros, kā arī atsaucas uz laikmetīgo mūziku un trokšņu roku.

Projektā "Marks Rotko. Skaņu ainavas" mūziķi piedāvā klausītājam oriģinālu un novatorisku skatījumu uz ASV mākslinieka, abstraktā ekspresionisma virziena pamatlicēja Marka Rotko (1903 – 1970) daiļradi. Šīs performances pamatā ir lielas audiovizuālas tēmas ar rūpīgi izmeklētu faktūru un krāsu, kas procesa gaitā akumulējas un mainās. Projekts ir nozīmīgs ar to, ka tas uzrunā publiku šodien tik aktuālā laikmetīgās mākslas izpausmju valodā un pludina robežas starp dažādiem medijiem un žanriem, radot jaunu skatījumu.

Tonijam Kutronem (Toni Cutrone) jeb "Mai Mai Mai" vecāku darba dēļ bērnībā bieži nācās mainīt dzīvesvietas. Ģimene ceļoja gan pa Eiropu, gan Tuvajiem Austrumiem, līdz beigās mājvietu atrada Itālijas dienvidos. Vietu kultūru atšķirības, dažādās noskaņas un arī skaniskās īpatnības, kuras Tonijs pieredzēja, ceļodams pret paša gribu, ir atstājušas neizdzēšamu iespaidu uz mūziķa personību. Kopā ar vairāk nekā desmit gadus ilgu pieredzi Itālijas pagrīdes trokšņu mūzikā tās atspoguļojas "Mai Mai Mai" radošajā darbībā.

"Kutrone ir pelnījis apbrīnu kaut vai par to vien, ka viņš ir spējīgs tik daudz kā iespiest tik īsā laikā, atbrīvojot klausītāju no jebkādas vēlmes vispār sākt prātot par ierakstā saklausāmajām atsaucēm vai tā piederību kādam noteiktam žanram," par albumu "Φ" rakstījis medijs "The Quietus".

Ņujorkā dzīvojošā māksliniece Filisa Čena (Phyllis Chen) ir pianiste, rotaļu klavieru spēles meistare, komponiste, pasniedzēja un kuratore, kuras muzikālās intereses gan kā solistei, gan plašāku kolektīvu dalībniecei ir vedušas viņu pa visdažādākajām radošajām takām.

Kā daudzi, arī Filisa klavierspēli sāka apgūt agrā bērnībā. Tiesa, pirmā iepazīšanās ar rotaļu klavierēm ('toy piano' – no angļu val.) notika jau pieaugušā vecumā. Tēlaini to noteikti var saukt par "iemīlēšanos no pirmā acu skata", jo kopš tā laika F. Čena ir kļuvusi par zināmāko šī joprojām eksotiskā instrumenta pētnieci, komponisti un popularizētāju pasaulē.

Kā stāsta viņa pati, viņu jau no pirmā brīža aizrāvusi doma par to, ka šim instrumentam īsti nav savas vēstures vai iepriekš pastāvoši priekšstati par tā spēles tehnikām. Viņu šī instrumenta raupjais un katrreiz citādais skanējums ir pamudinājis radīt mūziku rotaļu klavierēm solo izpildījumam, kamersastāviem un dažādiem multimediju darbiem. Jau desmit gadus viņa ir pašas iedibinātā "UnCaged Toy Piano Festival" galvenā kuratore, kas reizi gadā uz trim dienām vienkopus pulcē rotaļu klavieru mūziķus, komponistus, ražotājus un meistarus.

Savukārt Vlads Dieninis (Vladas Dieninis) ir elektroakustiskās mūzikas perkusionists un komponists no Lietuvas, kurš koncertēt kā solo mākslinieks sācis pavisam nesen. Viņš ne tikai rada autormūziku un aizraujas ar skaņas dizainu, bet ir muzikālais vadītājs arī vairākos laikmetīgās dejas, teātra un īpaši vietām veidotos jeb "site specific" projektos. Vlads spēlē bungas arī Viļņas krautroka grupā "Cutthroats".

Polijā dzimušais, bet šobrīd Kalgari dzīvojošais Kšištofs Sujata (Krzysztof Sujata) jeb "Valiska" glezno graudainas skaņu ainavas, kas kādam klausītājam atgādinās par Timu Heker (Tim Hecker), kādam – par Rafaēlu Antoni Irizāri (Rafael Anton Irisarri), vēl kādam – par Lizu Harisu (Liz Harris) jeb "Grouper". Lai arī viņa mājvieta Kanādas vidienē nav pirmā, kuru piesauc sarunās par "mūziku no Kanādas", pēdējo gadu laikā Kalgari nesteidzīgi, bet stabili veidojas vietējo mūziķu un mākslinieku kopiena, un "Valiska" ir neatņemama tās sastāvdaļa.

13. oktobrī klajā nāks mūziķa dziļi personiskais albums "On Pause", kura astoņus skaņdarbus iedvesmojuši vairāki dramatiski pavērsieni Kšištofa personīgajā dzīvē. "Skaņdarbs "Softness" no gaidāmā albuma ir par manu tēvu. Ārēji viņš bija ļoti sarežģīts un nepieejams cilvēks, taču iekšēji – ārkārtīgi sirsnīgs un iejūtīgs. Lai kā viņš censtos to slēpt, agri vai vēlu tas izlīda ārā," par ieraksta priekšvēstnesi stāsta Kšištofs Sujata.

Diemžēl personīgu iemeslu dēļ mūziķim Šonam Nikolasam Sevidžam (Sean Nicholas Savage) nākas atcelt savu koncertu festivālā.

Biļetes uz septīto mūzikas, mākslas un vietējās ražas festivālu "Zemlika" 20. un 21. oktobrī Durbē ierobežotā skaitā nopērkamas elektronisko biļešu tirdzniecības vietnē internetā.