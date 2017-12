Ceturtais mūsdienu etniskās mūzikas un seno amatu festivāls "Zobens un lemess" 2018. gada vasarā smagas mūzikas un tautas tradīciju cienītājus gaidīs no 15. līdz 17. jūnijam gleznainajā Mūsas un Mēmeles satekā, Bauskas pilskalna estrādē, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Šobrīd jau zināms, ka festivālā uzstāsies pagāniski metāliskie somi "Moonsorrow", ķeltu folkmetāla apvienība "Cruachan" no Īrijas, baltkrievu pagānmetālisti "Gods Tower" un folkmetālisti "Folcore", kā arī pašmāju tumši eksperimentālā folka apvienība "Rāva". Savukārt par festivāla "Zobens un lemess" centrālo notikumu 2018. gada vasarā kļūs pašmāju jaudīgākās folkmetāla grupas "Skyforger" lielkoncerts, kas būs veltīts leģendārā albuma "Kauja pie Saules" 20 gadu jubilejai. "

Somu metālisti "Moonsorrow" jau kopš deviņdesmito gadu vidus savu tumšo, black metal raksturīgo skanējumu papildina ar elementiem no somu folkloras – taču, atšķirībā no vairākām reģionā spēlējošām grupām, "Moonsorrow" distancējas gan no tā dēvētā vikingu metāla, gan dzīvespriecīgā folkmetāla, tā vietā klausītāju ievedot drūmas mitoloģijas pārpilnā pasaulē. Ne velti jau kopš agrīnajiem ierakstiem "Moonsorrow" ir atteikušies no dziesmām angļu valodā, un viņu tekstos bieži vien var atrast tiešus citātus no seno skandināvu dziedājumiem. Pagāni pēc pārliecības, metālisti pēc muzikālajām izvēlēm – "Moonsorrow" pamatoti tiek uzskatīta par vienu no žanra kulta grupām.

Pagānmetāla grupa "Skyforger" tiek uzskatīta par vienu no lielākajām ne tikai Latvijas metāla scēnā –stingri nostrādāts muzikālais rokraksts, pilnīga apdziedāto vēstures stāstu un leģendu apzināšana, kā arī godīgums pret klausītāju to padarījis par nozīmīgu metālmūzikas skatuves sastāvdaļu visā pasaulē. 2018. gadā paies 20 gadi, kopš "Skyforger" laida klajā savu pirmo albumu, "Kauja pie Saules", un festivālā "Zobens un lemess" varēs piedzīvot šī albuma pilnu atskaņojumu lielkoncerta formātā, un ne tikai.

Ķeltu metāla vieni no spilgtākajiem pārstāvjiem "Cruachan" vienlaikus tiek uzskatīti arī par vieniem no folkmetāla žanra pionieriem. Deviņdesmito gadu sākumā Dublinā radusies metālmūzikas apvienība savā daiļradē iedvesmojas no Īrijas leģendām, īru tautas folkloras, koncertos uz skatuves kāpj tērpušies kiltos un valdzina ar savu tiešo, tomēr vienlaikus tik melodisko brutalitāti un skaņas tīrību.

Pagan/doom metal izpildītāji "Gods Tower" ir viena no pirmajām slavenākajām metal žanra grupām bijušās PSRS teritorijā un dzimtajā Baltkrievijā, kas savu muzikālo līniju ietur jau kopš astoņdesmitajiem gadiem. Savā mūzikā viņi godina gara brīvību, tautas pašnoteikšanos un tur godā senās baltkrievu tradīcijas, apvienojot tos ar laikmetīgās metālmūzikas elementiem. Savukārt baltkrievu šamaniskā folkmetāla pārstāvji "Folcore" piedāvās tradicionālu folkmetālu ar sieviešu vokālu, izjustas melodijas un negantu enerģiju, kamēr par eksperimentālu "tumšo folkumūziku" festivālā parūpēsies latviešu apvienība "Rāva".

Tāpat kā iepriekš, festivālā notiks seno amatnieku meistarklases, lekcijas un eksperimenti, apmeklētāji varēs nolūkoties vēstures rekonstrukcijas klubu piedāvātos cīņu paraugdemonstrējumos un vērot krāšņas ugunsskulptūras.

Nakšņošana festivālā paredzēta apsargātā telšu pilsētiņā, kas tiks izvietota festivāla teritorijā. Uz vietas būs pieejami visi nepieciešamie pakalpojumi, tostarp labierīcības, kvalitatīva ēdināšana, atspirdzinoši dzērieni, medpunkts, kā arī Mūsas vai Mēmeles pludmale.

Biļetes uz festivālu "Zobens un lemess 2018" jau var iegādāties iepriekšpārdošanā TicketShop.lv. Pirmo 50 biļešu cena 23 eiro, tuvojoties festivālam to cena pieaugs.