Festivālā varēs vērot jaunākās paaudzes laikmetīgās dejas horeogrāfu skatījumu uz kustību, telpu, objektiem, pašmāju un starptautiskas sadarbības objektu izrādes, spilgtas bērnu izrādes un teātra valodā radītas refleksijas par mākslinieka dzīvi 20. gadsimta sākumā. Savukārt uz Radio NABA skatuves būs vērojamas četras audiālas performances paralēli tiešraižu programmai, kuru varēs dzirdēt gan festivālā uz vietas, gan radio aparātos FM 95,8 un naba.lv.

Sestdienas, 4. augusta rītā, pulksten 10.00, būs iespēja redzēt izrādi par leģendām un mītiem apvīto 20. gadsimta sākuma mākslinieku, Rīgas dendiju Kārli Padegu. Pie "Suņa skatuves" aktieri Mārtiņš Upenieks un Inga Tropa uzburs bohēmista dzīves ainas un stāstīs stāstus par šo mākslinieku izrādē "Padegs un Padegs". Izrādes režisors – Varis Piņķis, dramaturgs - Ivo Briedis, piedalās - Mārtiņš Upenieks un Inga Tropa, producents – Mūzikas un mākslas atbalsta fonds.

Divas leļļu un objektu miniatūrizrādes varēs vērot jau piektdienas vakarā pulksten 21.00, Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) un A. Zelveroviča Varšavas teātra akadēmijas Belastokas leļļu fakultātes studentu sadarbības projektos. Izrādē "par Tuvu" (oriģ. "Za blisko") tiek risināts par mūžseno jautājumu "Kur tas ir – Tuvu?". "Lieta par Vīru ar Lietām" (oriģ. "The Case of the Man in a Suit with a Suitcase") iepazīstina ar absurda cilvēka pasauli. Ir vīrs un lietas. Lietasvīram traucē kārtot lietas.

No šī gada LKA Laikmetīgās dejas bakalauru studiju absolventu darbiem varēs redzēt trīs jauno horeogrāfju izrādes – Sabīnes Neilandes izrādi "Dzīvnieku ferma", Janas Jacukas izrādi "Faux Pas" ("Piezīme nevietā") un Lauras Gorodko izrādi-dejas performanci "Y". Tās ir trīs dažādas laikmetīgās dejas izrādes, kuras vieno dažādu objektu un formu iekļaušana izrādēs, dabas saspēle ar tehnoloģijām. "Dzīvnieku ferma" ir Džordža Orvela darbā balstīts darbs, kurā tiek meklēts kopīgais un atšķirīgais cilvēku un dzīvnieku pasaulēs. Dejā tiek meklēts dejotāju iekšējais zvērs, balansējot to ar cilvēcību. Laikmetīgās dejas performance "Y" ir duets, kurā galvenajās lomās cilvēka individualitāte un mākslīgi izveidota telpa. Tā ir refleksija par cilvēku un tam apkārt esošajiem sociājiem, virtuālajiem, transporta, saziņas… tīkliem. Savukārt izrāde "Faux Pas" jeb "Piezīme nevietā" ir laikmetīgās dejas un cirka simbioze, kurā savijas trauslas metaforas par divu cilvēku privāto, citiem neredzamo attiecību pusi, kavējoties atmiņās par to, kas reiz ir bijis.

Pašiem mazākajiem festivāla apmeklētājiem aizraujošos piedzīvojumos aicinās doties līdzi Latvijas Leļļu teātra izrāde "Tuntuļu Jurītis", kas ir stāsts par apķērīgu lauku zēnu Jurīti un viņa piedzīvojumiem. Šī izrāde atzīta par vienu no aizvadītās sezonas labāko izrādi bērniem. Savukārt otras izrādes "Aizej tur nezin kur, atnes to nezin ko" pamatā ir latviešu tautas pasaka, kurā par daļu no izrādes kļūst arī paši skatītāji. Bērniem aicināts uz izrādi paņemt līdzi kādu rotaļlietu vai ikdienas objektus.

Visu festivāla norises laiku Radio NABA raidīs festivāla sajūtas no Radio NABA skatuves, šogad paralēli intervijām, sarunām un lielo skatuvju tiešraidēm uz šīs skatuves būs vērojamas četras audiovizuālas radio mākslas performances. Šo programmu piektdienas vakarā atklās "Dr. Klisicka Laboratorija", kas apvieno astoņdesmito gadu new wave un experimental mūziku ar misticismu. Savukārt vēl trīs radio mākslas performances būs vērojamas sestdienas rītā – eksperimenti un dziesmu tekstu darbnīca ar apvienību "bernurits", hip-hop mākslinieks Jacques of S'T'A un "Waterflower" ar elektroakustisku performanci, kuru papildina dabas skaņu ieraksti, ēterisks dziedājums un dzīva puķe, kas uz skatuves pārtop par sintezatoru.

Programma:

Piektdiena (3. augusts):

Pulksten 21.00: Kraukļa ligzda: Leļļu un objektu teātris / "Par Tuvu" ("Za blisko") (LV/PL);

Pulksten 21.30: Kraukļa ligzda: Leļļu un objektu teātris / "Lieta par Vīru ar Lietām" (The Case of the Man in a Suit with a Suitcase") (LV/PL);

Pulksten 22.00: Muzikāla performance / Dr. Klisicka Laboratorija.

Sestdiena (4. augusts):

Pulksten 10.00: Suņa skatuve: Teātris / "Padegs un Padegs";

Pulksten 11.00: Aktivitāšu pļava pie Eža skatuves: Teātris bērniem / "Aizej tur nezin kur, atnes to nezin ko";

Pulksten 11.00: Radio NABA skatuve: Dziesmu vārdu darbnīca / Skaņu mākslas kolektīvs "Bērnu rīts";

Pulksten 12.00: Suņa skatuve: Teātris bērniem / "Tuntuļu Jurītis";

Pulksten 12.00: Radio NABA skatuve: Dzīvais koncerts / Jacques of S'T'A;

Pulksten 13.00: Radio NABA skatuve: Dzīvais koncerts / "Waterflower";

Pulksten 13.30: Suņa skatuve: Laikmetīgā deja / "FAUX PAS" ("Piezīme nevietā");

Pulksten 21.00: Pūces miga: Laikmetīgā deja / "Performance Y";

Pulksten 22.00: Pūces miga: Laikmetīgā deja / "Dzīvnieku ferma".

Programmas aktualitātēm un jaunumiem var sekot līdzi "Facebook". Papildu informāciju par festivālu "Laba daba" meklē mājaslapā labadaba.lv.