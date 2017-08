Šogad jau piekto gadu Latvijas Radio 6 – Latvijas Universitātes (LU) radio "Naba" ēterā būs dzirdama īpaša radio tiešraide no Starptautiskā mūzikas festivāla " Laba daba ", kas radio viļņos teju 35 stundas raidīs festivāla notikumus, koncertus, sarunas un labdabīgās festivāla sajūtas, portālu "Delfi" informē LU pārstāvji.

Piecu gadu laikā no atsevišķām intervijām un radio "Naba" raidījumu festivāla apskatiem tiešraides programma ir kļuvusi par audiālu festivālu ētera viļņos. Radio "Naba" no festivāla teritorijas raidīs no piektdienas, 4. augusta, pēcpusdienas, plkst. 14.00, līdz svētdienai, 6. augustam, pieslēdzoties Lāča, Eža un Suņa skatuvēm, veidojot uz vietas brīvdabas studijā mazkoncertus un skaņu eksperimentālās darbnīcas, iesaistot festivāla viesus un dalībniekus interaktīvās spēlēs un konkursos ar balvām.

Festivāla brīvdabas radio studijā norisināsies arī sarunas ar festivāla mūziķiem, māksliniekiem, aktivitāšu veidotājiem un festivāla organizatoriem. Savukārt blakus studijai darbosies ierakstu iegādes punkts, kur varēs iegādāties mūzikas grupu albumus, un autogrāfu sesijās sastapt pašus mūziķus.

Festivāla radio tiešraidi nodrošinās radio "Naba" ētera instruktori un raidījumu vadītāji: Atis Žagars, Uldis Rudaks, Klāvs Lauls, Artis Ozoliņš, Eduards Ozoliņš, Aija Fedorova un Anete Enikova, ar tematiskām aktivitātēm ētera programmā piedalīsies raidījumi "Nabarīts", laikmetīgās skatuves mākslas izziņas raidījums "Melnā kaste", literatūrai veltītais raidījums "Bron-Hīts" u.c.

Sestdienas, 5. augusta, rītā ar īpašiem mazkoncertiem radio studijā viesosies dažādi mākslinieki. Pirmais plkst. 11.00 būs Guntis Veilands kopā ar mūziķi Leldi Ritenieci un aktieri Tomu Liepājnieku, kuri izrādīs muzikāli garnētu izrādi "Sidraba ābele". Plkst. 12.00 japāņu mākslinieks Kenta Haiashi uzstāsies ar speciāli radio formātam sagatavotu priekšnesumu. Savukārt no plkst. 13.00 līdz 14.00 Roberts Gobziņš un miksmāsters Raitis piedāvās skaņu laboratoriju un labu darbu ar cilvēkiem.

Tiešraides programmas aktualitātēm varēs sekot līdzi sociālajos medijos ar norādi #labadabalive, bet klausītāji, kas vēlēsies paziņot par īpaši spilgtiem un tiešraides vērtiem notikumiem, aicināti to darīt, pievienojot saviem ierakstiem #labadabalive un studijas tālruni (tiešraides laikā darbosies sms un Whatsapp režīmā) - 20020212.

Tiešaraidē radio "Naba" 4. augustā raidīs no plkst. 14.00 līdz 4.00, sestdien, 5. augustā no 9.00 līdz 4.00, savukārt pārējā laikā atskaņos koncertierakstus no festivāla programmas. Festivāla tiešraidi varēs dzirdēt pasākuma norises vietā, internetā – "naba.lv" un Latvijas Radio 6 - FM 95.8 Rīgā, kā arī festivāla teritorijā un telšu pilsētiņā.

Latvijas Universitātes radio "Naba" ir brīvā formāta programma, kas pirmo reizi FM viļņos izskanēja 2002. gada 1. decembrī.