Festivālu " Saxophonia " 14. februārī Spīķeru koncertzālē atklās ansamblis Five Sax (Austrija) – dēvēts par vienu no trakulīgākajiem un aizrautīgākajiem saksofonu kolektīviem, kurā apvienojušies izcili sava instrumenta spēles meistari, kas ne reizi vien saņēmuši balvas starptautiskos konkursos visā pasaulē, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji VSIA "Latvijas koncerti".

Koncertā "Vīns un mūzika" Valentīndienas vakara noskaņās skanēs mūzika no pasaulslavenām kino filmām – "Gredzenu pavēlnieks", "Kapteinis Āķis", "Ledus sirds", "Harijs Poters un filozofu akmens". "Five Sax" klausītājus uzrunās arī ar melodijām no Austrijā uzņemtām filmām. Savukārt 15. februārī Spīķeru koncertzālē "Five Sax" aicina klausītājus uz koncertšovu "Sax Voyage".

"Five Sax" mūziķi nāk no dažādām valstīm – Beļģijas, Polijas, ASV, Itālijas, Čīles. Par savu mītnes vietu viņi ir izvēlējušies Vīni, kuras ielas piedzīvojušas ansambļa pirmās uzstāšanās – teātra performances un muzicēšanu gan vasaras svelmē, gan ziemas aukstumā. Ansambļa kopējo skanējumu veido gan katra mūziķa spilgtā personība, tostarp daudzveidīgais nacionālais kolorīts un skatuves šarms, kā arī plašās muzikālās intereses – no klasiskās mūzikas līdz Latīņamerikas deju ritmiem, no dažādu tautu mūzikas līdz džezam.

Jau ziņots, ka festivālā "Saxophonia", kas notiks no 14. līdz 25. februārim, klausītājus priecēs pasaules džeza zvaigznes no Austrijas, Francijas, Kanādas, Norvēģijas un ASV, kā arī Rīgas saksofonu kvartets, Latvijas Radio bigbends, "Sinfonietta Rīga" un Latvijas Radio koris. Koncertos skanēs spilgtas improvizācijas, cittautu melodijas džeza aranžijās, Justes Janulītes, Riharda Zaļupes un Ērika Ešenvalda jaundarbus.

Biļetes uz šo un citiem festivāla "Saxophonia" koncertiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.