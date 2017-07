No 7. līdz 8. jūlijam Viesītes novada Lonē Saukas ezera krastā jau trešo gadu pēc kārtas norisināsies mūsdienu etniskās mūzikas un seno amatu festivāls " Zobens un Lemess ", portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

Festivāla "Zobens un Lemess" apmeklētāji piektdienas vakarā varēs klausīties japāņu folkmūzikas iedvesmotos "Yomi", eksperimentālā blekmetāla grupu "Velnezers", progresīvā metāla apvienību "Eschatos" un latviešu doom skatuves milžus "Frailty", kā arī nīderlandiešu folkmetālistus "Heidevolk" un igauņu atmosfēriskā metāla grupu "Thou Sehll of Death".

Savukārt sestdien uzstāsies dziesminieks Haralds Sīmanis, viduslaiku mūzikas izpildītāji "Obscurus Orbis", latgaliešu melanholiķis Sovvaļnīks, itāļu simfoniskā metāla grupa "Elegy of Madness", latviešu folkmetāla apvienība "Green Novice", Libānas smagā roka grupa "Kimaera, noslēpumainais melnā doom projekts no Polijas "Batushka", kā arī festivāla hedlaineri – leģendārā somu apvienība "Amorphis".

Visu sestdienu festivāla apmeklētāji varēs apgūt un pieredzēt dažādas senās tradīcijas – darbosies amatnieku tirdziņš un paraugdemonstrējumus piedāvās kalēju meistardarbnīca. Uz akmens alus brūvēšanas darbnīcu aicinās Aizputes rezidenču centrs un starpnozaru mākslas grupa "Serde" un tās galvenais aldaris Uģis Pucens. "Brūvēšanas darbnīcā aicināsim piedalīties akmens alus gatavošanas procesa rekonstrukcijā – šī tehnoloģija Latvijas teritorijā dokumentēta jau ap 16. gadsimtu un tiek izmantota līdz pat mūsdienām," norāda alus darīšanas entuziasti. Viņi arī demonstrēs, kā senajos laikos apiņu vietā izmantoti pavisam citi augi – purva mirtes, purva vaivariņi un pelašķi.

Festivālā "Zobens un Lemess" arī noslēgsies vēstures rekonstrukcijas kopas "Exercitus Rigensis" organizētais projekts viduslaiku garā "Uz savas ādas", kura laikā divu mēnešu garumā jaunieši iejutās seno karavīru dzīvē, apmeklēja zobencīņu treniņus un dažādas nodarbības pie seno amatu meistariem, pārbaudīja savu izturību vairākos pārgājienos, kā arī apguva citas 13. gadsimtam raksturīgas nodarbes. Projekta "Uz savas ādas" finālā, kas norisināsies 8. jūlijā, atlikušos 13 dalībniekus gaida vairāki pārbaudījumi – šaušana ar loku, šķēpa mešana, cirvja mešana mērķī. Nopietnākais no tiem – turnīrs, kurā dalībnieki, tērpti 13. gadsimta vietējo tautu bruņojumā, cīnīsies viens ar otru.

Ieeja festivāla teritorijā no 7. jūlija plkst. 16.00. Biļetes uz festivālu vēl nopērkamas iepriekšpārdošanā vietnē "Ticketshop.lv", to cena 25 eiro. Piektdien, 7.jūlijā, festivāla kasē būs nopērkamas biļetes uz abām festivāla dienām, to cena būs 29 eiro. Sestdien, 8.jūlijā vienas dienas biļete maksās 20 eiro. Bērniem līdz 13 gadu vecumam ieeja festivālā bez maksas, invalīdi un pensionāri biļetes festivāla kasē varēs iegādāties ar 50% atlaidi.

Nakšņošana festivālā paredzēta apsargātā telšu pilsētiņā, kas būs uzcelta norobežotā pļavā tieši blakus festivāla norises vietai. Uz vietas būs pieejami visi nepieciešamie pakalpojumi, tostarp kvalitatīva ēdināšana, atspirdzinoši dzērieni, medpunkts, kā arī gleznainā Saukas ezera pludmale. Tiek organizēts arī speciāls autobuss nokļūšanai uz festivālu no Rīgas un arī atpakaļ.