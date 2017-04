Grupām un mūziķiem, kuri vēlas piedalīties festivālā, rīkotāji aicina iesūtīt īsu aprakstu par grupu un tās mūziķu līdzšinējo pieredzi; linku, kurā var dzirdēt grupas izpildījumu (der gan studijas, gan dzīvais ieraksts), kā arī e-pastam nepievienot pielikumus.

Informāciju organizatori aicina sūtīt uz e-pasta adresi "marts@fono.lv", kā tematu norādot "Pieteikums Fono Cēsis". Pieteikumi tiks pieņemti līdz 7. maijam.

"Tā kā arī mēs paši – organizatoru komanda – esam mūziķi, zinām, cik nozīmīgs grupām ir atbalsts no pasākumu rīkotājiem. Tieši tāpēc vēlamies dot iespēju "Fono Cēsis" sarakstam pievienoties arī māksliniekiem, kurus mēs, iespējams, nebūtu pamanījuši vai uzrunājuši. Dalība "Fono Cēsis" grupai ir iespēja ne tikai kāpt uz lielas skatuves, bet arī jau pirms un pēc koncerta iegūt zināmu publicitāti," pastāstīja programmas direktors Marts Sildniks.

Jau ziņots, ka "Fono Cēsis" norisināsies 21. un 22. jūlijā un kā galvenā grupa pagaidām ir izziņota Igaunijas apvienība "Ewert and the Two Dragons". Tāpat kā iepriekš, arī šogad festivāls, sadarbojoties ar Cēsu Kultūras un Tūrisma centru, būs bezmaksas.