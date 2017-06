Sagaidāms, ka "Fono Cēsis" 21. jūlijā sāks skanēt plkst. 19.00, pulcējot tādas grupas kā "Doni Tondo", "Indygo", "Bandmaster", "Franco Franco", kā arī festivāla galvenos viesus – zināmāko Igaunijas apvienību "Ewert and the Two Dragons". Pēc koncerta līdz četriem rītā galveno skatuvi pārņems dīdžejs Toms Grēviņš.

Organizatori vērš uzmanību, ka pirmās dienas programmā vēl ir gaidāmi papildinājumi, norādot, ka kopumā abās dienas uzstāsies vismaz16 grupas.

Pasākuma programmas direktors Marts Sildniks apstiprina, ka festivāls šogad atgriežas Cēsu pils parkā: "Līdz šim "Fono Cēsis" rīkošanai esam izmēģinājuši trīs lokācijas vietas, taču jāsaka, ka pilsētas parks noteikti glabā visas labākās Cēsu īpašības un tēlu, tāpēc būsim priecīgi skatuvi atkal novietot vēsturisko drupu pakājē gluži kā 2015. gadā."

Jau vēstīts, ka, tāpat kā iepriekš, arī šogad "Fono Cēsis", sadarbojoties ar Cēsu Kultūras un Tūrisma centru, būs bezmaksas festivāls.

Festivāls norisināsies ceturto gadu, turpinot kādreizējā mūzikas un sporta festivāla "Fonofest" tradīciju. Starp iepriekšējo gadu zināmākajiem māksliniekiem ierindojas tādas pašmāju apvienības kā "Pērkons" un "Skyforger", gan arī britu folkroka zvaigzne Frenks Tērners.