Arī "Fonoklubs" šajā nedēļas nogalē pametīs iekštelpas, ballītei norisinoties gan uz deju grīdas, gan āra terasē. Par muzikālo noformējumu pirmajā vakarā gādās viens no pieredzes bagātākajiem pašmāju dīdžejiem Ai-Va jeb Aivars Apriņķis, kā arī dīdžejs, dziedātājs un Latvijas hiphopa kultūras aizsācējs Roberts Gobziņš, kurš iepriekšējos gados ir viesojies "Fono Cēsis" kā galvenās skatuves mākslinieks.

Savukārt sestdien ballīti savā aizgādniecībā pārņems dīdžeju apvienības "Funky Breakout" pārstāvis All-Viss un Funky DJ Elegant. Šajā nogalē "Fonoklubs" vienīgo reizi gadā strādās pagarinātā režīmā – bez noteikta darba laika beigām jeb tik ilgi, cik kūsās ballīte.

"Katru gadu "Fono Cēsis" baudīt ierodas aizvien vairāk viesu no citām pilsētām, tāpēc varam apstiprināt, ka arī šogad tie, kuri vēlēsies nakšņot telšu pilsētā, to varēs darīt īpaši tam labiekārtotā teritorijā," norāda festivāla rīkotāju pārstāvis Mārtiņš Brants.

"Tajā tiks nodrošināta gaisma, tualetes, miskastes, kā arī ūdens. Kaut arī par drošību un kārtību rūpēsies pašvaldības policija, kas organizēs regulārus reidus, teritorijas norobežojums un patstāvīga apsardze nav paredzēta, tāpēc aicinām vērtīgas lietas bez uzraudzības neatstāt."

Telšu pilsēta atradīsies Bērzaines ielas 4 pagalmā, kas atrodas vien pārsmits metrus no "Fonokluba" un aptuveni vienu kilometru no "Fono Cēsis" norises vietas.

Atgādinām, ka šogad "Fono Cēsis" uzstāsies tādas grupas un mūziķi kā "Pērkons", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Astro'n'Out", "Jauno Jāņu orķestris", Edavārdi, "Inokentijs Mārpls", Linga, "Oranžās brīvdienas", "Riga Raggae", Čipsis un Dullais, Fēlikss Ķiģelis, "Transleiteris", Miks Dukurs, "Comedy Latvia", kā arī festivālu atklājošā grupa – "Doni Tondo".

Pēc koncertiem par dejām pie galvenās skatuves rūpēsies dīdžeji Artis Volfs un Aspirīns.

Arī šogad "Fono Cēsis", sadarbojoties ar Cēsu Kultūras un Tūrisma centru, būs bezmaksas festivāls. Jau ziņots, ka šogad pasākums atgriezīsies par Smilšu laukumu dēvētajā Uzvaras bulvārī 22, kur tas norisinājās arī 2016. gadā. Festivāls notiks piekto gadu, turpinot kādreizējā mūzikas un sporta festivāla "Fonofest" tradīciju.

Starp iepriekšējo gadu zināmākajiem māksliniekiem ierindojas tādas apvienības kā "Ewert and the Two Dragons", "Skyforger", britu folkroka mūziķis Frenks Tērners un daudzi citi.