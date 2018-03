"Šis ir īpašs jubilejas gads, jo "Fono Cēsis" ir sasniedzis pirmo nopietno atzīmi un norisināsies nu jau piekto reizi pēc kārtas, savukārt "Fonoklubs" rudenī svinēs apaļo 10. dzimšanas dienu," pastāstīja "Fono" programmas direktors Marts Sildniks.

Par sava veida tradīciju ir kļuvusi "Fono Cēsis" norises vietas izziņošana, jo tā teju katru gadu ir mainīga. "Šogad gan tehnisku, gan emocionālu apsvērumu rezultātā "Fono Cēsis" atgriežas "Smilšu laukumā", kur festivāls pirmo reizi notika pirms diviem gadiem. Eksperimentēšana ar pasākuma lokāciju ir viena no priekšrocībām, kas rodas, rīkojot festivālu pilsētā", pastāstīja Sildniks.

Pirmās grupas "Fono Cēsis" rīkotāji sola izziņot jau tuvākajā laikā. Tāpat kā iepriekš, arī šogad "Fono Cēsis", sadarbojoties ar Cēsu Kultūras un Tūrisma centru, būs bezmaksas festivāls.

Festivāls norisināsies piekto gadu, turpinot kādreizējā mūzikas un sporta festivāla "Fonofest" tradīciju. Starp iepriekšējo gadu zināmākajiem māksliniekiem ierindojas tādas apvienības kā "Ewert and the Two Dragons", "Pērkons", "Skyforger", kā arī britu folkroka mūziķis Frenks Tērners.