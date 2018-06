Otrajā pasākuma dienā uz skatuves kāps tādi mūziķi un grupas kā "Pērkons", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Oranžās brīvdienas", Edavārdi, "Riga Reggae", Čipsis un Dullais, cēsnieki "Transleiteris" un Miks Dukurs, kā arī komiķu apvienība "Comedy Latvia".

Jau ziņots, ka pirmajā "Fono Cēsis" dienā uzstāsies "Astro'n'out", "Jauno Jāņu orķestris", "Inokentijs Mārpls", grupa "Linga", Fēlikss Ķiģelis, kā arī tradicionālā festivālu atklājošā apvienība "Doni Tondo". Par ballīti pēc grupām piektdienā rūpēsies Artis Volfs, savukārt sestdienā dīdžejs Aspirins. Abas naktis festivāla skatuve skanēs līdz četriem rītā, bet paralēli "Fonoklubā" norisināsies festivāla oficiālais afterparty, kura programma vēl tiks atsevišķi izziņota.

Arī šogad "Fono Cēsis", sadarbojoties ar Cēsu Kultūras un Tūrisma centru, būs bezmaksas festivāls. Jau ziņots, ka šogad pasākums atgriezīsies par Smilšu laukumu dēvētajā Uzvaras bulvārī 22, kur tas norisinājās arī 2016. gadā.

Festivāls notiks piekto gadu, turpinot kādreizējā mūzikas un sporta festivāla "Fonofest" tradīciju. Starp iepriekšējo gadu zināmākajiem māksliniekiem ierindojas tādas apvienības kā "Ewert and the Two Dragons", "Skyforger", britu folkroka mūziķis Frenks Tērners un daudzi citi.