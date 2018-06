Šogad festivāla piektdienas programmā iekļautas pašmāju apvienības "Astro'n'out", "Jauno Jāņu orķestris", "Inokentijs Mārpls", "Linga", Fēlikss Ķiģelis, kā arī nu jau par tradīciju kļuvusī "Fono Cēsis" atklājošā grupa "Doni Tondo", kuras sastāvā arī dziesminieks un cēsnieks El Mars. Paredzēts, ka grupas uz "Fono Cēsis" skatuves sāks spēlēt piektdien, 20. jūlijā, pulksten 18,00, mūziķi uzstāsies līdz pulksten 01.00. Pēc tam ballīti turpinās dīdžeja spēlētas dejas.

Otrās dienas mākslinieku sarakstu rīkotāji sola izziņot jau drīzumā. Atsevišķa programa tiks paziņota arī "Fonoklubam", kur jau tradicionāli abas festivāla norises naktis norisināsies oficiālais "Fono Cēsis" afterparty. Arī šogad "Fono Cēsis", sadarbojoties ar Cēsu Kultūras un Tūrisma centru, būs bezmaksas festivāls. Jau ziņots, ka šogad pasākums atgriezīsies par Smilšu laukumu dēvētajā Uzvaras bulvārī 22, kur tas norisinājās arī 2016. gadā.

Atgādinām, ka 2014. gada vasarā SIA "Fono" direktors Lauris Sildniks norādīja, ka "Fono Cēsis" ir paredzēts kā jauna tradīcija, aizstājot agrāk astoņus gadus notikušo mūzikas un sporta festivālu "Fonofest". Festivāls norisināsies piekto gadu, turpinot kādreizējā mūzikas un sporta festivāla "Fonofest" tradīciju. Starp iepriekšējo gadu zināmākajiem māksliniekiem ierindojas tādas apvienības kā "Ewert and the Two Dragons", "Skyforger", britu folkroka mūziķis Frenks Tērners un daudzi citi.