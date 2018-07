Jau ziņots, ka "Jūrmalas festvāls" šogad notiek no 24. līdz 28. jūlijam. Festivāls tika atklāts ar pasaulē slavenu latviešu mūziķu koncertu "Dzimuši Latvijā", bet turpināsies ar izcilo pianistu – tēva un dēlu Osokinu koncertu 26. jūlijā. Savukārt nākamais koncerts gaidāms 27. jūlija vakarā, kad Dzintaros ar skaistākajām mūziklu melodijām uzstāsies angļu mūziklu zvaigznes – Kesidija Džensone (Cassidy Janson), Īens Virgo (Ian Virgo) un Vils Arendels (Will Arundell). Koncertu bagātinās Jūrmalas festivāla orķestris ar diriģenta Roberta Pērvisa (Robert Purvis) no Lielbritānijas vadībā.