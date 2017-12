Spīķeru koncertzālē 11. decembrī izskanējis pirmais dziedātājas Annijas Putniņas solokoncerts "Ziemassvētki Brodvejā".

Programmā bija ieļauti Ričarda Rodžersa, Džordža Geršvina, Endrjū Loida Vēbera un daudzu citu Brodvejas mūziklu autoru skaņdarbi, kā arī iemīļotas Ziemassvētku melodijas: "Have Yourself a Merry Little Christmas", "Little Drummer Boy", "White Christmas" u.c. Koncertā piedalījās Raimonds Petrauskis, Pēteris Liepiņš, Mārtiņš Miļevskis, kā arī īpašais viesis, mūziklu dziedātājs no Londonas – Toms Brendons (Tom Brandon).

Koncerta īpašais viesis Toms Brendons (Tom Brandon) un Annija Putniņa kopā studēja Londonas Karaliskās Mūzikas akadēmijā, kuru abi absolvēja 2013. gadā. Toms viesojās Rīgā pirms diviem gadiem un uzreiz iemīlēja Latviju, tādēļ arī šogad nolēma pavadīt daļu atvaļinājuma Latvijā.